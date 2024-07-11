Çayırovalı karatecilerin hedefleri büyük

Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atan karateciler, adlarını Avrupa ve dünya şampiyonu olarak duyurmak istiyor.

Karate branşında milli takım düzeyinde 14 milli sporcusu bulunan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün karatecileri Batıkan Gökbulak, Özhan Gökbulak ve Ahmet Tuğra Güney, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bugüne kadar hem Çayırova’yı hem de Türkiye'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden sporcular, hedeflerini büyük tutarak adlarından söz ettirmek istiyor.

"Hedeflerim, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceler elde etmek"

10 yıldır karate sporuyla ilgilenen ve katıldığı müsabakalarda 55 madalya almayı başaran Batıkan Gökbulak, "18 yaşındayım ve 10 yıldır karateyle ilgileniyorum. Bu alanda birçok ulusal ve uluslararası alanda dereceler elde ettim ve milli takıma seçilmeye hak kazandım. 2021 yılında Finlandiya'ya giderek ülkemi Avrupa Şampiyonası’nda temsil ettim. Bundan sonraki hedeflerim de Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda dereceler elde etmek. Bizlere bu imkanı sağladığı için Belediye başkanımız Bünyamin Çiftçi'ye teşekkür ederiz" dedi.

Dünya Gençlik Ligi'nde 3'üncü oldu

İkiz kardeşiyle beraber Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde karate yapan ve bugüne kadar 56 madalya almayı başaran Özhan Gökbulak, "Doğma büyüme Çayırovalıyım, 10 yıldır karateyle ilgileniyorum. Bunların en büyüğü ise 2021 yılında Dünya Gençlik Ligi’nde ülkemi temsil ederek dünya 3'üncüsü oldum. Bundan sonraki hedeflerim ise Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında İstiklal Marşı’mızı okutmak, bununla beraber en büyük organizasyon olan olimpiyatlarda derece elde edebilmek" diye konuştu.

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"Kürsünün en üst basamağı için çalışıyorum"

14 yaşında olan ve genç yaşına rağmen bugüne kadar katıldığı müsabakalarda 54 madalya kazanan Ahmet Tuğra Güney ise "8 yıldır karate sporuyla yakından ilgileniyorum. 2023 yılında Türkiye 2'ncisi oldum. Karadağ'da Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda ilçemi ve ülkemi temsil ettim. Bu sporda en üst nokta olimpiyatlar, orada mücadele edip derece kazanmak istiyorum. Onun haricinde de Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında kürsünün en üst basamağı için çalışıyorum" açıklamasında bulundu.

İHA