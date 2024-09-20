Darıca’da Cirit Şöleni düzenlenecek

BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET
Ata sporumuz olan Cirit sporunu yaşatmayı amaçladıklarını ifade eden ve vatandaşları şölene davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geleneksel ata sporumuz olan Cirit, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar varlığını sürdürüyor. Bizler de kültürümüzü yeni nesillere aktarmak için ilçemizde Geleneksel Cirit Şöleni düzenliyoruz. Yeni nesillere geleneklerimizi ve kültürümüzü aktarmak için hepimize görevler düşüyor. Tüm Darıcalı vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.