Futbolda köylerin şampiyonu Hasaneyn

Gölcük Belediyesi’nin destekleri ve Gölcük Köyleri Derneği´nin organizasyonuyla bu yıl 5.’si düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk kupası sahibini buldu. Kavaklı Stadı’nda çekişmeli mücadelelerle sahne olan turnuvanın finalinde Hasaneynspor ile Mesruriye Spor karşılaştı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de takip ettiği müsabakadan 2-0’lık skorla galibiyetle ayrılan Hasaneynspor, şampiyonluk kupasın sahibi oldu. Kavaklı Stadı’nda oynanan müsabaka öncesine iki köyün taraftarları tribünleri tamamen doldurdu. Tribünde ve kamp sandalyeleri ile gelerek sahanın etrafında oturan yaklaşık 6 bin 500 kişi takip ettiği maç boyunca taraftarlar iki takıma da desteklerini bir an olsun bırakmadı. Meşalelerle görsel şovlar yapan taraftarlar, şampiyonluğu ise takımları ile birlikte kutladı.

Şampiyon takıma kupasını takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Şampiyon Hasaneynspor’u, finalist Mesruriye Spor’u, turnuvaya katılan ve centilmence mücadele eden tüm takımları, Gölcük Köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Acar ve yönetimini; turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri, tribünleri dolduran ve coşkulu tezahüratlarıyla turnuvaya büyük renk katan ve şenlik havasında geçmesini sağlayan taraftarları tebrik ediyorum” dedi.

İHA