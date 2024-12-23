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Gebze Ampute Namağlup! 

Gebze’yi Ampute Süper Ligi’nde temsil eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı evinde ağırladığı Konya Ampute ekibini 3-0 mağlup ederek, yoluna namağlup devam ediyor. Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı 5 maçta elde ettiği 13 puanla Ampute Süper Ligi’nin 2. sırasında yer alıyor.

Gebze Ampute Namağlup! 

23 Aralık 2024 Pazartesi 16:00

 Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün teşvikleri ve destekleriyle 4 yıl önce kurulan Ampute Futbol Kulübü ekibi bu hafta sonu evinde ağırladığı Konya Ampute Futbol Kulübü’nü 3-0’lık farklı skorla mağlup etti. Bu önemli karşılaşma öncesi Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımını ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Konya ekibi karşısında başarılar diledi. 48. dakikada Serkan Dereli, 50. dakikada Barış Telli ve 50+1’de İsmail Korkmaz’ın golleriyle Konya Ampute Futbol ekibini farklı mağlup eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı 5 maçta elde ettiği 13 puanla Ampute Süper Ligi’nin 2. sırasında yer alıyor. Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile Konya Ampute Takımı’nın karşılaşmasını izlemek üzere Gebze’ye gelen Türkiye Bedensel Engelliler Federasyon Başkanı Alparslan Erkoç, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Gazi İsmail Temiz, Ampute Kulüpler Birliği Başkanı Ercan Altın’ı; Gebze Belediyesi Ampute Futbol Kulübü Başkanı Satılmış Yılmaz ile birlikte ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, ampute futbolunu desteklemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. 
(Ömer İLGEÇ)
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