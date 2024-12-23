Gebze Ampute Namağlup! Gebze’yi Ampute Süper Ligi’nde temsil eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı evinde ağırladığı Konya Ampute ekibini 3-0 mağlup ederek, yoluna namağlup devam ediyor. Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı 5 maçta elde ettiği 13 puanla Ampute Süper Ligi’nin 2. sırasında yer alıyor.

23 Aralık 2024 Pazartesi 16:00