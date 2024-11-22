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Gebze’de Öğretmenler Günü Turnuvası

Gebze Belediyesi, ilçedeki öğretmenleri voleybol turnuvasında buluşturdu. Gebze Belediyesi ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen voleybol turnuvası geniş katılımla gerçekleştirildi.

Gebze'de Öğretmenler Günü Turnuvası

22 Kasım 2024 Cuma 13:39

 Gebze Belediyesi, ilçedeki öğretmenleri voleybol turnuvasında buluşturdu. Gebze Belediyesi ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen voleybol turnuvası geniş katılımla gerçekleştirildi. 47 okulun katılımıyla düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası’nın final müsabakaları Gebze Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Final müsabakasında Gebzeli eğitimcileri yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, turnuvanın şampiyonu Koç Ortaokulu voleybol takımına kupalarını ve madalyalarını takdim etti. 
BAŞKAN BÜYÜKGÖZ TAKDİM ETTİ 
Koç Ortaokulu ekibinin şampiyon olduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası’nda Arif Nihat Asya Ortaokulu ikinci, Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ekibi ise dördüncü oldu. Turnuvaya katılan tüm ekipleri ve eğitimcileri tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İlçemiz genelindeki 47 okulun katılımıyla düzenlediğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvamızı final müsabakasıyla tamamladık. Katılım gösteren tüm takımlara ve kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Gelecek neslimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı. 
(Ömer İLGEÇ)

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