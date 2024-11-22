Gebze’de Öğretmenler Günü Turnuvası

Gebze Belediyesi, ilçedeki öğretmenleri voleybol turnuvasında buluşturdu. Gebze Belediyesi ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen voleybol turnuvası geniş katılımla gerçekleştirildi. 47 okulun katılımıyla düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası’nın final müsabakaları Gebze Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Final müsabakasında Gebzeli eğitimcileri yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, turnuvanın şampiyonu Koç Ortaokulu voleybol takımına kupalarını ve madalyalarını takdim etti.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ TAKDİM ETTİ