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Karatenin kalbi Kocaeli’nde atıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası geniş bir katılım ve coşkuyla başladı.

Karatenin kalbi Kocaeli'nde atıyor

12 Nisan 2025 Cumartesi 10:28

 Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında önemli bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir’in Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu iş birliğinde düzenlediği Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası heyecanlı ve bir o kadar da zevkli müsabakalarla başladı.

 

62 İLDEN 3 BİN 848 SPORCU

“Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda tesisleşmeye büyük önem veren ve kent genelinde birçok spor tesisini gençlerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında gerçekleştirdiği spor faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Çocuklar Karate Şampiyonası’nın açılış seremonisine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin ve minik sporcular katılım gösterdi. 62 ilden 406 kulübün katıldığı dev organizasyonda 3 bin 848 sporcu kıyasıya yarışacak.

 

HEDEF BALKAN ŞAMPİYONASI

Dört gün sürecek Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda 8-14 yaş aralığındaki sporcular minikler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya bir mücadeleye tutuşacak. Karate sporunun temel disiplinlerinden olan kata (hareket serisi) ve kumite (mücadele) dallarında gerçekleştirilecek müsabakalarda başarılı olanlar 01 Haziran’da Yunanistan’da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

(Ömer İLGEÇ)

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