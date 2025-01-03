Özel bireyler, Çayırova’nın dev adamlarıyla spor yaptı

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim gören özel bireyler, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın sporcularıyla birlikte spor yaptı. Günün sonunda basketbolculardan imzalı forma da alan engelsiz yürekler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Özel bireyler için bugüne kadar birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, ilçeye kazandırdığı Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Gedik Üniversitesi öğrencilerinin, Fatma Çelik Engelliler Merkezi yönetimiyle desteğiyle hazırladığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Fatma Çelik Engelliler Merkezi’ne gelen Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı sporcuları, özel bireylerle tanışıp, onların spor yaptığı anlarda yardımcı oldu. Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde bulunan spor salonunda spor yapan özel bireyler, günün sonunda Çayırova Belediyesi basketbolcularından imzalı forma ve madalya hediyesi aldı.

ÖZEL BİREYLERE HATIRA FORMA HEDİYESİ

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde gerçekleşen programa, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kandemir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Gedik Üniversitesi eğitimcileri ve öğrencileri, Fatma Çelik Engelliler Merkezi yetkilileri ve öğretmenleri, özel bireyler ve Çayırova Belediyesi Basketbol takımı sporcuları katıldı. Özel bireyler, dev adamlarla birlikte spor yapmasının akabinde, programda özel bireyler için sporun önemine yönelik bir sunum da gerçekleştirildi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

(Ömer İLGEÇ)