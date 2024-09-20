Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nda mücadele başlıyor

Darıca'da Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılışı yapıldı. Şampiyonada 120 sporcu birinci olmak için kıyasıya mücadele edecek.

Darıca’da 19-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen, Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası açılış töreni bugün Darıca Cevher Dudayev Parkı’nda gerçekleştirildi. Açılışa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık katılım sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı sualtı federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi’nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakasına, 28 takımdan oluşan 112 erkek sporcu ve 2 takımdan oluşan 8 kadın sporcu katılım sağlayacak. Açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak öncelikle Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Spor Müdürlüğü ile birlikte yaptığımız bu etkinlikte Darıca'da bir ilki yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kulüplerimize başarılar diliyoruz" dedi.

“Su sporlarına ev sahipliği yapıyoruz”

Son yıllarda özellikle denizin temizlenmesi ve arıtma tesislerinin tam anlamıyla faaliyete geçmesi ile birlikte canlı sayısında bir artış sağlandığına dikkat çeken Bıyık, “90'lı yıllarda Körfez dediğimizde insanın burnunu tıkayarak geçtiği, canlı yaşamının çok az olduğu, evsel atıkların tamamının denize deşarj olduğu bir yerdi. Şu anda yaşadığımız Körfez artık su sporlarına ev sahipliği yapıyor. Denizdeki canlı sayımızın ciddi derecede artışı sağlandı” ifadelerini kullandı.

Su sporu Merkezi kurulduğunun müjdesini veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca ve Kocaeli’nde denizle barışık, denizdeki etkinliklerle gençlerini buluşturan bir anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

“Sevgi eylem gerektirir”

Muzaffer Bıyık İzmit Körfezi’nde dip çamur temizliği yapıldığını belirtirken, “Sevgi Eylem gerektirir. Denizi seviyorsak eylem yapmamız lazım. Şu anda İzmit Körfezi'nde dip çamur temizliği yapılıyor ve maliyeti 120 milyon dolar. Bu çevreciliktir. 120 milyon dolar ile kentte daha fazla etkinlikler yapılabilirdi. Ama biz denizdeki canlıların bize teşekkür edebileceği bir çalışma yapıyoruz. O yüzden biz denizi gerçek manada seviyor, böyle etkinlikler yapmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

İHA