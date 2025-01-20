Baltayla öldürülmüştü, defnedildi

Edinilen bilgiye göre, berber İsa Turgut (35), dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisindeki ormanlık alanda yer alan kulübesinde bir yakını tarafından kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turgut, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerde Turgut'un baltayla başına vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla cinayete ilişkin dün 2 şüpheli gözaltına alındı. Y.C.B. ve N.B. isimli 2 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

35 yaşındaki İsa Turgut'un cenazesi ise Suadiye Merkez Cami'de kılınan namazın ardından Suadiye Mezarlığı'nda defnedildi.

İHA