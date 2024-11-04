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D-100'de feci kaza: Otomobilin motoru yola savruldu

D-100 karayolu Kocaeli geçişinde direğe çarpan otomobilin motoru yola fırladı. Seyir halindeki bir başka otomobilin de araçtan fırlayan parçalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

D-100'de feci kaza: Otomobilin motoru yola savruldu

04 Kasım 2024 Pazartesi 10:28

 Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. (38) idaresindeki 34 DS 1808 plakalı otomobil, D-100 karayolu Ankara istikameti Dilovası mevkisinde değişken mesaj ve trafik işaretleri tabelası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yola fırladı. Bu sırada seyir halinde olan Mehmet K. hakimiyetindeki 59 AFL 439 plakalı otomobil de yola fırlayan parçalara çarptı. Kazada Yusuf S., Mehmet K., eşi Hamide K., çiftin 5 yaşındaki kızları A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.  
  Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre aksadı. Trafik, otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  


İHA
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