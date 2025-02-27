Başkan Büyükgöz duyurdu: YKS Ücretlerini belediye karşılayacak

Başkan Büyükgöz’den üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere müjde. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; üniversiteye giriş sınavı olan YKS başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin bir açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak YKS başvuru ücretlerini bu sene de yatıracağız. Şimdiden hayırlı olsun. Kaygınız olmasın. Geçen sene başlattığımız eğitime destek primi, yani 5 bin TL öğrenci başına ödemeyi de bu sene inşallah yine yapacağız. Gebze’de ikamet eden ve devlet üniversitelerinden birine kayıt yaptıran her öğrencimize biz bu ödemeyi yapacağız. Ayrıca, Güzide Gençlik Merkezimizi hepiniz biliyorsunuz artık. Oradan mutlaka yararlanın. Ve imkanlarını mutlaka istifadenize sunulmuş şeylerden kendi gelişiminize katkı sağlayın. Başarılarınızın daim olması için Gebze Belediyesi’nin tüm eğitim hizmetlerinden yararlanmanızı ve geleceğe emin adımlarla yürümenizi tavsiye ediyoruz. Sınavlarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. YKS başvuru ücretlerine ilişkin başvuru linki ise şöyle: “

https://ulakbel.gebze.bel.tr/WebBasvuru/yksdestekbasvuru#/