Büyükşehir’de eğitimler hız kesmiyor

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen personel eğitimleri “İleri Excel Eğitimi” ile devam ediyor

Personel eğitimine önem veren ve bu alanda çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın da iş birliği ile belediye personeline “İleri Excel Eğitimi” düzenlendi.

EĞİTİM ÜÇ HAFTA GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimlerine yeni yılda da kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile personele yönelik “İleri Excel Eğitimi” düzenlendi. Leyla Atakan Kurs Merkezi’nde haftanın iki günü olmak üzere üç hafta gerçekleşen eğitimleri KO-MEK eğitmenleri verdi. Eğitim ve ardından yapılan sınav sonucunda 28 başarılı personele sertifikaları teslim edildi. Sertifika teslim programına İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram ile KO-MEK kurslarını personelin hizmetine sunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz katılarak başarılı personeli tebrik etti.

“FARKLI EĞİTİMLERİMİZ DE OLACAK”

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, “Her şeyden önce nitelikli bir kurum, nitelikli çalışanıyla anılır. Çalışma arkadaşlarımızı çok önemsiyoruz, verdiğimiz hizmet içi eğitimler ile personelimizin meslekî ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak, iş yaşamındaki verimliliğini artırmak amacıyla eğitimlerimizi sürdürüyoruz. 2025 yılı eğitim planımızda tüm birimlerimize yönelik farklı eğitim çalışmalarımız da tamamlandı. Siz, çalışma arkadaşlarımızdan gelen talepler, bizim için önemlidir. Herkese saygılarımı ve sevgilerimi iletiyor, başarılar diliyorum” dedi.

“100 BİN KURSİYERE EĞİTİM VERİYORUZ”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ise “Eğitim ortamlarının çalışma ortamından biraz uzaklaşarak bir birliktelik haline gelmesi çok kıymetli. 44 KO-MEK kurs merkezi var. Yaklaşık 100 bin kursiyere eğitim hizmeti veriyoruz” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLER 2025’TE DE DEVAM EDECEK

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan eğitim modülleri şöyle: Meslekî ve Teknik Eğitim Modülü, Mevzuat Eğitim Modülü, Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitim Modülü, TAMP Eğitim Modülü, Dijital ve Teknolojik Eğitim Modülü, Psikolojik Eğitim Modülü, Yönetici Eğitimi Modülü, Eğitimcinin Eğitimi Modülü, Yabancı Dil Eğitimi Modülü.

(Ömer İLGEÇ)