Büyükşehir’de kurum hafızası eğitimi

CUMHURBAŞKANLIĞI EĞİTMENLERİ
Eğitimde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Eğitmenleri tarafından ‘’Belge ve Belge Çeşitleri, Kurum ve Birim Arşivi, Devir, Ayıklama ve İmha Komisyonu, Dijitalleştirme ve Dijitalleştirme Komisyonu, Uygun Cihaz Tercihi, Elektronik Belge, Elektronik İmza ve Onay, Belge İçeriği, Fiziki Belge, Ek, İlgi, İlişki, Tebliğ, Paylaşma, Asıl Belge, Tenkit Yazısı, Belge Yönetimi, Neden EBYS, Kayıtlı Elektronik İmza, Belge Taşıma, Belgeye Erişim, Klasöre Erişim, Ayıklama, Tasfiye, Elektronik Dosyalama, Hatalı Dosyalama Kontrolü, Özel Klasör ve Dosyalama, Arşiv Bilinci Kazandırılması, Temel Arşivcilik Bilgileri’’ gibi konu başlıklarına değinildi. Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi Eğitim Salonunda gerçekleşen eğitime Büyükşehir’in 146 birim belge yöneticisi katılım sağladı.