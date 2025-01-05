Büyükşehir’den 1 yılda 5 bin 618 personele eğitim

Personel eğitimine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, bu anlamda 2024 yılını dolu dolu geçirdi. 1 yılda 5 bin 618 personele toplamda 371 saatlik eğitim verildi.

YIL BOYU DEVAM ETTİ

Vatandaş memnuniyeti ve üst düzey hizmet anlayışını titizlikle sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik yıl içerisinde eğitimler gerçekleştiriyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca bir yılda “Mevzuat”, “Teknik”, “Kişisel ve Kurumsal Gelişim” kategorilerinde 59 eğitim düzenlendi.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında 2024 yılında arşiv mevzuatı ve birim belge yöneticisinin görevleri eğitimi, bilgi güvenliği farkındalık eğitimi, doğrudan temin eğitimi, etkili iletişim eğitimi ile güzel konuşma (diksiyon) ve hitabet eğitimi, etkili yazışma teknikleri eğitimi, ileri excel eğitimi, ilk yardım eğitimi, imar mevzuatı eğitimi, kamu ihale mevzuatı eğitimi, kamu yönetimi etik ve etik davranış ilkeleri eğitimi, oryantasyon eğitimi ve stratejik planlama eğitimi gerçekleştirdi.

371 SAATLİK EĞİTİM

Ayrıca teknik şartname ve ihale dokümanı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar eğitimi, vatandaşla etkili iletişim eğitimi, zabıta hizmetleri yönünden vatandaşla etkili iletişim, öfke kontrolü ve problem çözme eğitimi de verilen eğitimler arasında yer aldı. Büyükşehir toplamda 5 bin 618 personele alanında uzman deneyimli eğitmenlerce 371 saatlik eğitim gerçekleştirdi.

(Ömer İLGEÇ)