banner959
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı M.Y.O. müdürü İlyas Temel Şafak oldu

Öğretim Görevlisi İlyas Temel Şafak, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü olarak atandı.

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı M.Y.O. müdürü İlyas Temel Şafak oldu

29 Kasım 2023 Çarşamba 14:15

Düzce Üniversitesi’nde sevilip sayılan İlyas Temel Şafak, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü olarak atandı. İlyas Temel Şafak atama kararını kendi sosyal medyasında şu sözlerle doğruladı:

“Bugün, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atandım. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir olmak üzere, üniversite yönetimine teşekkür ederim. Tecrübe ve birikimimizle, çalışma arkadaşlarımın desteğiyle kurumumuz için güzel işler yapmaya devam ve gayret edeceğiz. Önceki Müdürümüz Öğr. Gör. Hüseyin Aydın'a Yüksek okulumuza yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederim.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Nuh Çimento Grubu İle Kocaeli Üniversitesi Arasında İş Birliği İmzaları Atıldı Nuh Çimento Grubu İle Kocaeli Üniversitesi Arasında...
DİL VE EDEBİYAT’IN 179. SAYISI ÇIKTI DİL VE EDEBİYAT’IN 179. SAYISI ÇIKTI
Öğrencilere afet farkındalık eğitimi veriliyor Öğrencilere afet farkındalık eğitimi veriliyor
Gri Koç’tan öğrencilere 5 maddelik tavsiye Gri Koç’tan öğrencilere 5 maddelik tavsiye
İşaret diliyle deprem eğitimi İşaret diliyle deprem eğitimi
Bakan Yusuf Tekin : Bakan Yusuf Tekin : "620 bin akıllı tahtayı okullarımıza...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Nuh Çimento Grubu İle Kocaeli Üniversitesi...
Nuh Çimento Grubu ile Kocaeli Üniversitesi arasında iş birliği protokolü Bostancı Dedeman Otel’de imzalandı....

Haberi Oku