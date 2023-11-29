Düzce Üniversitesi Kaynaşlı M.Y.O. müdürü İlyas Temel Şafak oldu

Düzce Üniversitesi’nde sevilip sayılan İlyas Temel Şafak, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü olarak atandı. İlyas Temel Şafak atama kararını kendi sosyal medyasında şu sözlerle doğruladı:“Bugün, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atandım. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir olmak üzere, üniversite yönetimine teşekkür ederim. Tecrübe ve birikimimizle, çalışma arkadaşlarımın desteğiyle kurumumuz için güzel işler yapmaya devam ve gayret edeceğiz. Önceki Müdürümüz Öğr. Gör. Hüseyin Aydın'a Yüksek okulumuza yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederim.”