Düzce Üniversitesi Kaynaşlı M.Y.O. müdürü İlyas Temel Şafak oldu
Öğretim Görevlisi İlyas Temel Şafak, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü olarak atandı.
“Bugün, Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atandım. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir olmak üzere, üniversite yönetimine teşekkür ederim. Tecrübe ve birikimimizle, çalışma arkadaşlarımın desteğiyle kurumumuz için güzel işler yapmaya devam ve gayret edeceğiz. Önceki Müdürümüz Öğr. Gör. Hüseyin Aydın'a Yüksek okulumuza yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederim.”