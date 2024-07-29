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GençBüs'te YKS tercih maratonu devam ediyor

Başiskele Belediyesi, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı puanlar alarak doğru üniversite ve bölüm tercihi yapmak öğrencilere ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

GençBüs'te YKS tercih maratonu devam ediyor

29 Temmuz 2024 Pazartesi 14:59

  
  YKS sınavı sonrası üniversite adayları şimdi de tercih maratonuna girdi. 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercihlerde de Başiskeleli üniversite adaylarının yanında olan Başiskele Belediyesi, gençlere geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da destek oluyor. 
  Sınavda başarılı sonuçlar alan ve hangi üniversiteyi ve bölümü seçeceği konusunda kararsız kalan öğrenciler, tercih sürecinde ilçe genelini gezen GençBüs’te uzman rehber eğitmenlerden destek alıyor. 
  Başiskele Belediyesi tarafından görevlendirilen uzman rehber öğretmenler eşliğinde YKS tercihlerinin başladığı ilk günden itibaren geleceğimiz için yollarda olacak. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre tercih işlemlerinin başladığı ilk günden itibaren yola çıkan GenBüs’ün ilk durağı 25 Temmuz Perşembe günü Barbaros Semt Meydanı oldu. Belediyenin YKS Tercih Hizmetinden faydalanmak isteyen başarılı öğrenciler, aileleriyle birlikte doğru üniversite ve bölüm tercihi konusunda aldıkları puana göre destek aldılar. 
  YKS tercih süresi boyunca Başiskele’nin 9 ayrı noktasında hizmet verecek olan GençBüs, cuma günü Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi park alanında, cumartesi günü Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte Kafe ve Restoran yanında, pazar günü Verzirçiftliği Camii yanında 14.00 ile 21.00 saatleri arasında üniversite adaylarına YKS tercihinde hizmet verdi. 
  Çay ve kahve ikramı eşliğinde, ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetinden faydalanan öğrenciler ve velileri, Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye ve ekibine teşekkür etti. 


İHA
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