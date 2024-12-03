GİRİB HEYETİ İLE KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ'Nİ ZİYARET ETTİK

Giresun İş İnsanı ve Bürokratları Derneği bugünkü programını bürokrat, eğitimci, öğretim görevlisi hemşerilerine yönelik ziyaretlerİine davam ediyor. Katıldığımız ziyaret de Kocaeli ve Gebze ile ilgili kitap hediye ettik. Gebze hakkında bilgi verdik.

Kocaeli Büyükşehir belediyesi ile yaptığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında çektiğimiz ve KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNE de özel bir yer verdiğimiz belgesel tadında ziyareti düzenleyen Kemal Tokmak beyin şahsında GİRİB camiasına ve ünüversite kurucusu Sn Talip Emiroğluna konuk severliği ve Gebze’ye meslek yüksek okulu kuracağı için teşekkür eder başarılar dileriz.

ZİYARETE KİMLER KATILDIN

GİRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak ve beraberinde genel başkan yardımcıları ile yüksek istişare kurulu üyeleri Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu 'nu, Rektör Muzaffer Elmas'ı, Kocaeli Başiskele Yerleşkesinde ki rektörlük binasında ziyaret ettiler.

Ziyarette genel başkan yardımcılar Çetin Hartamaci , İbrahim Haliloğlu , Ilhan Avutman , Nazif Turan , Musa Çınar GİRİP Genel Başkanı Kemal Tokmak'a eşlik ederken Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Halis Aygün , Yaşar Çakmak , Aydın Ceylan , Metin Gökçe , Kaya Bıyıkcı , İsmail Kahraman , İsmail Kara 'da programda hazır bulundu. GİRİB, Giresun ve üniversite konuları başta olmak üzere birçok konuda verimli ve bir o kadar da keyifli görüşme gerçekleştirdiler. GİRİB Başkanı Tokmak ve beraberinde ki heyet, ev sahipliği için Talip Emiroğlu ve Muzaffer Elmas'a teşekkür etti.