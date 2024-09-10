EĞİTİM:
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YENİ EĞİTİM YILI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLARIMIZ

GAZETEMİZİN KURUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMANIN “ YENİ EĞİTİM YILI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI” BAŞLIKLI YAZISI

YENİ EĞİTİM YILI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLARIMIZ

10 Eylül 2024 Salı 09:51

 TÜRKİYE cumhuriyetinde 80 milli eğitim bakanı  görev yapmış bu bakanlardan son 26 bakanı gazeteci ve Belgeselci olarak yakından tanıyorum  keşke bu bakanlarımız görevlerini tam olarak yapabilselerdi bu gün çok farklı olurdu  Milli eğitim bakanlığı yapanlar 

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLARIN DAN METİN EMİROĞLU İLE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

ÇIRAKLIK KANUNUNU  YASALAŞTIRAN  ÖZEL DÖNEMİNİN  MİLLİ EĞİTİM BAKANI METİN EMİROĞLU İLE   MALATYA VE KARADENİZDE  KÜLTÜR  TURU GERÇEKLEŞTİRDİK. 

GEBZEDE  www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZİ ZİYARET EDEN  BAKAN EMİROĞLU İLE  BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK


  METİN EMLROĞLU İLE MALATYA GEZİSİ

  METİN EMİROĞLU İLE KARADENİZ TURU 

YENİ EĞİTİM YILI VE TORUNLARIN  OKUL HEYECANINA  ÇOCUKLUK ANILARIMLA ORTAK  OLDUM 


  DAHA ÖNCE YAPTIĞIMIZ PAYLAŞIM 

   EN ÖNEMLİ HOCALAR AİLE

Yeni Eğitim ve öğretim   yılı başlarken   bana  küçük yaşlarda okuma ve kitap sevgisi veren  okumanın önemini anlatan  Fadime. Halam  Mustafa babam Emine  anam ve  Amcalarım Ali ve Şaban  Kahramanları  rahmet minnet ve Şükran’la anıyorum  onların şahsında  ahirete intikal eden tüm eğitim gönüllüleri  için siz değerli tüm arkadaşlarımı Fatiha okumaya davet ediyorum 
El Fatiha 

              Yeni  Eğitim Yılı Başlarken 
    Yeni Eğitim Yılı İle ilgili yazılıp  söylenecek bir çok şey var  bu gün başlayacak  ve milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağın yeni öğretim yılının   hayırlı olmasını  diliyor www.gebzegazetesi.com da  daha önce. yayınlan yazımı sizlerle  paylaşıyorum. Birlikte okuyalım 

         İlkokul hatıralarım ve eğitim sistemi
 Yeni eğitim yılı dün başladı. Her eğitim yılının açılışında heyecanlanır, geçmişe gider, çocukluk yıllarım, ilkokul hatıralarım gözümün önüne gelir. İlkokul yıllarındaki yaşadığımız o heyecan adeta bir sinema şeridi gibi gözümün önünden geçer. 
Dün yeni bir eğitim yılı açılışına daha şahitlik ettik. 18 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Gençlere ve çocuklara sahip olmak en büyük zenginliktir. 18 milyon ilköğretim ve lise öğrencisinin ders başı yapması Türkiye’nin en büyük zenginliği. Türkiye bu zenginliğin kıymetini bilmeli, çocuklarımız ve gençlerimize çok iyi sahip çıkmalıyız. 
OĞLUM VE TORUNUMU OKULA GÖTÜRÜRKEN
ilk ders zili çalmıştı. Oğlum Ahmet Emirhan Kahraman’ın elinden tutarak onu okuluna götürdüm. 6. Sınıf öğrencisiydi. Onun elinden tutup okuluna götürürken, ilkokul hatıralarım gözümün önünden geçti. Oğluma önce kahvaltı masasında okul hatıralarımı anlattım. İlk okula nasıl başladığımı söyledim. 1968-69 eğitim öğretim yılında 8 yaşında bugün Giresun’un Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi’nin Dikmen Mahallesi’ndeki okulda ilkokula başlamıştım. Ancak ailenin maddi durumundan dolayı, ablam eğitim tamamlamış ve ben onun önlüğü, yakalığını giyerek okula gitmiştim. Zayıf ve uzun bir çocuk, sınıfın ortasında diğer çocuklara nazaran hemen göze çarpıyordu. 
Öğretmen neden okula bir yıl geç geldiğimi sorunca, arkadaşlarım ‘hocam bu okuma yazmasını biliyor’ demişlerdi. O an öğretmenler kurulu toplanıp, beni sınava tabi tutarak okuyup yazdığım anlaşılınca, öğleden sonra ikinci sınıftan devam etmeme karar verilmişti. Ailemin maddi imkansızlığımdan dolayı bir yıl okula geç gitmem beni üzmüş, her akşam ablamın yolunu okul yolundaki ceviz ağacının altında bekleyerek okul kütüphanesinden kitap getirmesini beklemiştim. O birer okuma kitabı getirmiş, o evde ders çalışırken de ben okuma yazma öğrenmiştim. Okula gitmeden önce kendi kendime birinci sınıfı okumuş ve okur-yazar olmuştum. 
Okul maratonumuz böyle başlamıştı. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıfları o gün Dikmen Köyü’nde, beşinci sınıfı ise köyümüzün karşısındaki nispeten mahallemize biraz daha yakın olan Gosköyünde bitirmiştim. Her gün okula giderken, naylon gübre torbasından dikilen çantaya okul kitaplarımızı yerleştirip, içerisine de bir parça mısır ekmeği de koyarak, okulda yakacağımız odunu da evimizden okula götürmek suretiyle, yağmurda, karda, çamurda her gün 45 dakika yaya yürüyerek dört yıl boyunca okula gidip gelmiş, öğle yemeklerimiz bir parça mısır ekmeği olmuştu. 
Bu şartlarda ilkokulu bitirmiş, ilkokulu tamamlayarak yatılı eğitim için Espiye’ye gelmiştik. İlkokul yıllarımız başlı başına hatıralarla dolu. O yıllar ülkenin sıkıntılı ve karışık yıllarıydı. 68 kuşağının eylemleri, siyasi istikrarsızlık ve 71 muhtırası, anarşist hadiseleri sanki dün gibi hatırlıyorum. 
Oğlumun elinden tutup okula giderken, hem bu hatıralar gözümün önüne geldi. Hem de oğluma ne kadar çok şanslı olduğunu anlatmaya çalıştım. Gerçekten bugün ki çocuklar çok şanslı.
Türkiye’nin her yerinde eğitim ve öğretim sürekli gelişti. Taşımalı eğitim, okullarda öğle yemekleri, kitapların parasız olması, köy okulları ile şehir okulları arasındaki farkın kalkması, Türkiye’nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. 
Bizim çocukluk yıllarımızda ortaokulu okumak büyük bir hayaldi. Şehirde evi olanlar yada kalacak bir yurt bulanlar ancak ortaokul okuyabiliyordu. Köyde hayatını zor geçindiren ailelerin şehirde çocuk okutmaları gerçekten imkansızdı. Bu yüzden birçok genç ilkokuldan sonra eğitimine devam edemiyordu. Üniversitede okumak ise tamamen hayaldi. 
Anadolu insanı, evladını ortaokulda ve lisede okutma imkanı bulamazken, o dönemin beyaz Türkleri halka rağmen halkçılık yapanlar, fakirlik edebiyatı yaparak ülkeye düzen vermek isteyenlerin çocukları Amerika’da, İngiltere’de ve Almanya’da okuyorlardı. Türkiye’deki normal üniversitelerin ötesinde çocuklarını seçkin kolejlerde okutanlar, halkın vergisi ile en iyi üniversitede okuyup devleti yöneten yöneticiler yıllarca Anadolu insanı köylünün çocuğunun lisede ve üniversitede okumalarına imkân tanımamışlardı. Bu Türkiye’nin ve insanımızın büyük bir kaybıydı. 
EĞİTİM SEFERBERLİĞİ İLAN ETMELİYİZ
1968 yılının üzerinden neredeyse yarım asır geçti. 48 sene sonra geriye doğru baktığımda hep eğitim ile ilgili kavgalar, mücadeleler ve sıkıntılar yaşandı ve yaşanıyor. Aslında eğitim üzerinden ne siyasi, ne sosyal ve nede ekonomik rant sağlanmamalı. Eğitim hiç paralı olmamalı. Eğitimde fırsat eşitliği tam anlamı ile sağlanmalı. Sosyal devletlerde dershaneler, özel ders, paralı kolejler ve özel üniversiteler en önemlisi üniversite öğrencisinden harç adı altında para istemeler komple kaldırılmalı. Eğitim ve öğretim için tam anlamı ile seferberlik ile edilmeli. Eğitim ve öğretim gönül işi ve hayır hizmeti olmalı.
Eğitim ve öğretim için insanlarımız karşılıksız, eğitim kurumları yapmalı. Fakir öğrencilere burslar verilmeli. Genç neslimizi en iyi şekilde okutup, devlete ve millete hayırlı bir insan olarak yetiştirmeliyiz.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NE KADAR MİLLİ?
Milli Eğitim sistemimiz sürekli tartışma konusu olmuştur. Türkiye’de iki bakanlığın adı değişmedi. Birisi Milli Eğitim Bakanlığı diğeri ise Milli Savunma Bakanlığı. Acı ama gerçek Milli Eğitim Bakanlığı’mızın ne kadar milli olduğunun ciddi anlamda tartışmamız gerekiyor. Her gelen hükümet Cumhuriyet tarihi boyunca Milli Eğitimi yazboz tahtasına dönderdi. Hep tartışma konusu oldu. 
AK Parti dönemine kısaca bir göz atalım. Türkiye 12 yıldır AK Parti tarafından yönetiliyor. Aynı parti ve aynı düşünce. Ancak kaç kez Milli Eğitim Bakanı değişti. Bakanlar içerisinde en çok Milli Eğitim Bakanlarının değiştiğini göreceğiz. AK Parti iktidarı dönemi boyunca, Maliye ve Ekonomi Bakanları ile Milli Savunma Bakanları en az değişen bakanlar arasında yer alırken, en fazla değişikliğe uğrayan, en çok yasa ve yönetmelik çıkartılan bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı olmuştur. 
AK Parti döneminde Milli Eğitim Bakanlığı yapan isimleri sizlere hatırlatıyorum. AK Parti’nin Milli Eğitim Bakanları; Erken Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Çubukcu, Ömer Dinçer, Nabi Avcı. 12 yılda toplam beş bakanlık. Neredeyse iki yılda bir bakan değişikliği yapılmış. Bu gerçekten kabul edilemeyecek, üzerinde durmamız gereken bir durum. Milli Eğitim Bakanlığı bu kadar tartışmaya açık olmamalıydı. Bırakalım hükümetler değişikliğini, tıpkı Milli Savunma Bakanlığı gibi Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde durulmalıydı. Fakat yapılamadı ve halen tartışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı’nın gerçekten milli olması için tam anlamı ile bir seferberlik başlatmalıyız.
Evet, eğitim ve öğretim ile ilgili yazılarıma devam edeceğim. Dün 12 yaşındaki oğlum Ahmet Emirhan Kahraman’ı okula götürürken, çocukluk yıllarımı hatırlayıp, ilkokul hatıralarımı sizlerle paylaşmaya çalıştım. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili görüş ve düşüncelerimi yazarak tarihe not düşmek istedim. Cumhuriyet tarihi boyunca 76. Bakan olarak Nabi Avcı Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı yapan kişilerin listesini sizlerle paylaşırken, yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemize, gençlerimize hayırlı ve yararlı olmasını diliyorum. 18 milyon gencimizin okullara başlaması ile mutlu ve gurur duymamız gerektiğine inanıyorum.

Öte yandan bu konuda yazdığımız yazılara www.belgeselyayincilik.com adresinden okuyabilirsiniz.

İŞTE BAKANLARIN LİSTESİ;


1 Rıza Nur 
2 Hamdullah Suphi Tanrıöver 
3 Mehmet Vehbi Bolak
4 İsmail Safa Özler 
5 Hüseyin Vasıf Çınar 
6 Şükrü Saraçoğlu 
7 Hamdullah Suphi Tanrıöver
8 Mustafa Necati Uğural 
9 İsmet İnönü (vekil) 
10 İsmet İnönü 
11 Hüseyin Vasıf Çınar
12 Recep Peker (vekil) 
13 Cemal Hüsnü Taray 
14 Refik Saydam (vekil) 
15 Esat Sagay 
16 Reşit Galip 
17 Refik Saydam (vekil) 
18 Yusuf Hikmet Bayur 
19 Zeynel Abidin Özmen 
20 Saffet Arıkan 
21 Hasan Âli Yücel 
22 Reşat Şemsettin Sirer 
23 Hasan Tahsin Banguoğlu 
24 Hüseyin Avni Başman 
25 Nuri Özsan (vekil) 
26 Ahmet Tevfik İleri 
27 Rıfkı Salim Burçak 
28 Hüseyin Celal Yardımcı 
29 Ahmet Özel 
30 Ahmet Tevfik İleri 
31 Hüseyin Celal Yardımcı 
32 Ahmet Tevfik İleri (vekil) 
33 Mehmet Atıf Benderlioğlu 
34 Fehmi Yavuz 
35 Fehmi Yavuz (vekil) 
36 Bedrettin Tuncel 
37 Turhan Feyzioğlu
38 Ahmet Tahtakılıç (vekil) 
39 Ahmet Tahtakılıç 
40 Ahmet Tahtakılıç (vekil) 
41 Mehmet Hilmi İncesulu
42 Şevket Raşit Hatipoğlu 
43 İbrahim Öktem 
44 Nevzat Cihat Bilgehan 
45 Orhan Dengiz 
46 Mehmet İlhami Ertem 
47 Orhan Oğuz 
48 Şinasi Orel 
49 İsmail Hakkı Arar 
50 Sabahattin Özbek 
51 Orhan Dengiz 
52 Mustafa Üstündağ 
53 Safa Reisoğlu 
54 Ali Naili Erdem 
55 Mustafa Üstündağ 
56 Nahit Menteşe 
57 Mustafa Necdet Uğur 
58 Orhan Cemal Fersoy 
59 Hasan Sağlam 
60 Vehbi Dinçerler 
61 Metin Emiroğlu 
62 Hasan Celal Güzel 
63 Avni Akyol 
64 Köksal Toptan
65 Nahit Menteşe 
66 Nevzat Ayaz 
67 Turhan Tayan 
68 Mehmet Sağlam 
69 Hikmet Uluğbay 
70 Metin Bostancıoğlu 
71 Necdet Tekin 
72 Erkan Mumcu 
73 Hüseyin Çelik 
74 Nimet Çubukçu 
75 Ömer Dinçer 
76 Nabi Avcı
77 İsmet Yılmaz 
78 Ziya Selçuk
79. Mahmut Özer 
80. Yusuf Tekin
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