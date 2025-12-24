10 yılda Yuvacık Barajı’nın 3 katı kadar su tasarrufu sağlandı; “Geri Kazanım Suyu” ile önemli başarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, “Geri Kazanım Suyu Projesi” ve ileri arıtma tesisleriyle hem sanayi hem de kentsel alanlarda suyun verimli kullanımını sağlayarak içme suyu kaynaklarını koruyor, gelecek nesillerin su ihtiyacını güvence altına alıyor ve çevresel sürdürülebilirliği destekliyor.

GELECEK NESİLİN SU İHTİYACI GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilikçi su yönetimi alanında Türkiye’ye öncülük eden çalışmalara imza atıyor. “Geri Kazanım Suyu Projesi” ve ileri arıtma tesisleri sayesinde hem sanayi hem de kentsel alanlarda suyun verimli kullanımı sağlanırken, içme suyu kaynakları üzerindeki baskıyı da önemli ölçüde azaltıyor. Park ve bahçelerden sanayi tesislerine kadar geniş bir alanda uygulanan bu proje, doğal kaynakları koruma, çevresel sorumluluğu artırma ve gelecek nesillerin su ihtiyacını güvence altına alma misyonunu başarıyla yürütüyor.

141.453.457 METREKÜP SU YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRILDI

İSU Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan “Geri Kazanım Suyu Projesi” kapsamında bugüne kadar 141.453.457 metreküp su yeniden kullanıma kazandırıldı. İçme suyu kaynakları üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltan proje ile Yuvacık Barajı’nın kapasitesinin yaklaşık 3 katına karşılık gelen büyük bir tasarruf sağlandı. Geri kazanım suyu yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin su ihtiyacını güvence altına almak açısından büyük önem taşıyor. İklim değişikliği, artan nüfus ve sanayi faaliyetleri karşısında su kaynaklarını korumanın en etkili yollarından biri geri kazanım sistem olarak öne çıkıyor. Büyükşehir ile Kocaeli’de doğayı koruyan ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen projeler artarak devam ediyor.

SANAYİDE KULLANILAN SUYUN YÜZDE 30’U GERİ KAZANIM SUYU

İSU Genel Müdürlüğü’nün sanayinin su ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklarla karşılamak amacıyla kurduğu yıllık 49 milyon metreküp kapasiteli “Geri Kazanım Suyu Tesisleri”, sanayide su verimliliğinin temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. 2025’in ilk 11 ayında sanayide kullanılan 38.205.572 metreküp suyun 11.357.042 metreküpü geri kazanım suyu ile karşılanarak yaklaşık yüzde 30 su tasarrufu sağlandı. Bu sayede sanayiye kesintisiz su temin edilirken, içme suyu kaynakları korundu ve Kocaeli sanayisinin üretim gücü ile rekabetçiliği desteklendi.

23 ATIK SU ARITMA TESİSİ İLE KESİNTİSİZ ÇEVRESEL HİZMET

Geri kazanım suyu sadece sanayide değil, kentsel alanlarda da etkin şekilde kullanılıyor. 2025’in ilk 11 ayında park ve bahçelerin sulanması ile belediyelere tankerle verilen su da dahil olmak üzere toplam 11.639.993 metreküp geri kazanım suyu değerlendirildi. Kocaeli’de hizmet veren 23 atık su arıtma tesisi, atık suları ileri biyolojik arıtma, filtrasyon ve ultraviyole dezenfeksiyon süreçlerinden geçirerek güvenle geri kazanım suyu olarak sanayi ve yeşil alanlarda kullanılıyor.





(Erkan ERENLER)