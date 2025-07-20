20 TEMMUZ KIBRIS BARIŞ HAREKATININ YILDÖNÜMÜNDE TÜM ŞEHİTLETİMİZİ RAHMET AZİLERİMİZİ SAYGI İLE ANIYIRORUZ

ERBAKAN VE DENKTAŞ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ BELGESEL ÇEKİMLERİMİZİ BİR KEZ DAHA PAYLAŞIYORUZ

GAZETEMİZİN Kurucusu ve TGRT belgesel devri alem belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net in Kıbrıs Barış Harekatının Yıldönümü ve KKTC’de Belgeselcilik ve Gazetecilik Anıları ile ilgili yazısını paylaşıyoruz.











KKTC NİN MANEVİ FATİHİ HALA SULTAN









KKTC DE KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ





KIBRIS BARIŞ HAREKATININ KOCAELİ BASININA YANSIMASI









20 TEMMUZ BARIŞ HAREKATININ 50. YILI





￼20 Temmuz 2024 günü Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü dolayısı İle Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü anısına gazeteci ve belgeselci olarak geniş bir yazı kaleme alarak Gebze Gazetesi ve Devri alem tv olarak Belgeselcinin Not Defteri köşesinde kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Barış harekatı İle ilgili daha önce Gebze gazetesinde belgeselcinin not defterinde yazdığım makaleleri sizlerle paylaşmak istiyorum





kktcde-gazetecilik-anilarim-ve-gebze-ile-degirmenligin-kardes-sehir-olmasi.html





















Yıl 1974… 14 yaşında, çocuk denecek çağdayız￼.



