GENEL:
Demirciler Ve Tepecik Mahallelerinde Vatandaş Buluşması

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Demirciler ve Tepecik Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

03 Eylül 2025 Çarşamba 09:52

 TALEPLER VE İHTİYAÇLAR DİNLENDİ
Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleşen buluşmaya; AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da katıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda vatandaşlar, taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini Başkan Ömeroğlu ile paylaşma fırsatı buldu.
“HER ZAMAN VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”
Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, vatandaşlarla kurdukları güçlü bağın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
“Bizler her fırsatta mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Özellikle eğitim-öğretim dönemi öncesi ailelerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını yerinde dinlemek bizler için çok değerli. Vatandaşlarımızın beklentilerine çözüm üretmek, sorunları yerinde tespit ederek hızlı adımlar atmak en büyük önceliğimizdir. Birlikte daha yaşanabilir, daha modern ve daha mutlu bir Dilovası için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Toplantının ardından Başkan Ömeroğlu ve beraberindeki heyet, Demirciler ve Tepecik mahallelerinde saha incelemelerinde bulundu. Bölgedeki altyapı, çevre düzenlemesi ve eğitim alanında yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verildi.
Başkan Ömeroğlu, özellikle yeni dönemde mahallelerdeki sosyal yaşam alanlarının artırılması, çocuklar için güvenli oyun alanlarının oluşturulması ve eğitim kurumlarına yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti.
Belediye ekiplerinin, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Ömeroğlu, her mahallenin ihtiyaçlarına göre hizmet planlamasının yapılmaya devam edeceğini vurguladı.

(Erkan ERENLER)
