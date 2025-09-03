Gebze’de Yaz Spor Okulları Coşkuyla Tamamlandı

Gebze Belediyesi’nin çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri amacıyla düzenlediği 2025 Yaz Spor Okulları kapanış programı gerçekleştirildi. Yaz spor okullarında dereceye giren öğrencilere sertifikaları Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından takdim edildi. Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Gebze Belediyesi Yaz Okulu programı, 2-14 yaş arasındaki çocukların bedensel, zihinsel, sanatsal ve sosyal gelişimlerini desteklemekle birlikte, değerler eğitimi ile kişilik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladı. Program boyunca saygı, sevgi, takım çalışması, sorumluluk, sabır, yardımlaşma, disiplin, hoşgörü ve iletişim gibi değerler kazandırılarak çocukların yaşam boyu taşıyabilecekleri davranışlar edinmeleri hedeflendi.

BİNLERCE ÇOCUK FAYDALANDI

30 Haziran – 30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yaz okullarında, 20 tesiste 34 farklı branşta 81 eğitmen görev yaptı. Spor alanında 6 bin 59, hobi ve sanat alanında ise 3 bin 805 öğrenci eğitim aldı. Ayrıca yaz döneminde gerçekleştirilen Atölyem Parkta programı çerçevesinde, 11 farklı parkta 5 branşta atölyeler düzenlendi ve toplam 1.432 çocuk bu etkinliklerden faydalandı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN TEŞEKKÜR

Kapanış programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaz spor okullarına yoğun ilgi gösteren çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek, “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hem bedensel hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmak bizler için büyük mutluluk. Çocuklarımızın bu süreçte kazandıkları değerler ve edindikleri dostluklar hayat boyu onlara ışık tutacaktır. Yaz okullarımıza emek veren eğitmenlerimize, destek olan velilerimize ve büyük bir heyecanla katılım sağlayan tüm öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

KAYMAKAM ÖZYİĞİT’TEN TEBRİK

Programda konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise, “Çocuklarımızın yaz tatilini verimli geçirerek spor, sanat ve değerler eğitimiyle donanım kazanmaları bizler için gurur verici. Bu programlar sayesinde çocuklarımız hem bedensel hem de ruhsal açıdan gelişim gösteriyor. Katkı sunan Gebze Belediyemize, eğitmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



(Erkan ERENLER)