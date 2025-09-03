GENEL:
Başkan Ömeroğlu’ndan Mevlid Kandili Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam âleminin kandilini tebrik ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Başkan Ömeroğlu, özellikle mazlum coğrafyalarda yaşanan acılara dikkat çekerek, Filistin ve Gazze’deki zulmün sona ermesi için dua etti.

03 Eylül 2025 Çarşamba 09:55

 BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU 
Başkan Ömeroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Mevlid Kandili, bizlere sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve merhamet gibi yüce değerleri yeniden hatırlatmaktadır. Bu mübarek gece; kalplerimizi iyilikle doldurmamız, manevi dünyamızı arındırmamız ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz için önemli bir fırsattır.”
FİLİSTİN VE GAZZE İÇİN DUA
Filistin ve Gazze’de yaşanan dramı da mesajında dile getiren Başkan Ömeroğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Bugün, dünyanın dört bir yanında mazlumların dualarına muhtaç olduğumuz bir çağda yaşıyoruz. Özellikle Gazze ve Filistin’de süregelen insanlık dramı hepimizin yüreğini derinden yaralamaktadır. Mevlid Kandili vesilesiyle, Rabbimden akan kan ve gözyaşının bir an önce dinmesini; masum yavruların huzur ve güven içinde yaşayacakları bir dünyanın kurulmasını niyaz ediyorum.”
BAŞKAN'DAN KANDİL TEBRİĞİ 
Başkan  Ömeroğlu “Bu mübarek gece vesilesiyle başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor; Rabbimden tüm dualarımızı kabul buyurmasını niyaz ediyorum.dedi.

