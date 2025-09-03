Başkan Ömeroğlu’ndan Mevlid Kandili Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam âleminin kandilini tebrik ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Başkan Ömeroğlu, özellikle mazlum coğrafyalarda yaşanan acılara dikkat çekerek, Filistin ve Gazze’deki zulmün sona ermesi için dua etti.

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Başkan Ömeroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Mevlid Kandili, bizlere sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve merhamet gibi yüce değerleri yeniden hatırlatmaktadır. Bu mübarek gece; kalplerimizi iyilikle doldurmamız, manevi dünyamızı arındırmamız ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz için önemli bir fırsattır.”

FİLİSTİN VE GAZZE İÇİN DUA

Filistin ve Gazze’de yaşanan dramı da mesajında dile getiren Başkan Ömeroğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Bugün, dünyanın dört bir yanında mazlumların dualarına muhtaç olduğumuz bir çağda yaşıyoruz. Özellikle Gazze ve Filistin’de süregelen insanlık dramı hepimizin yüreğini derinden yaralamaktadır. Mevlid Kandili vesilesiyle, Rabbimden akan kan ve gözyaşının bir an önce dinmesini; masum yavruların huzur ve güven içinde yaşayacakları bir dünyanın kurulmasını niyaz ediyorum.”

BAŞKAN'DAN KANDİL TEBRİĞİ