Başkan Muzaffer Bıyık’tan Mevlid Kandili Mesajı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında Darıcalıların ve tüm İslam âleminin kandilini kutladı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

03 Eylül 2025 Çarşamba 09:54