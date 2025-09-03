Başkan Muzaffer Bıyık’tan Mevlid Kandili Mesajı

03 Eylül 2025 Çarşamba 09:54
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Muzaffer Bıyık, bu mübarek gecenin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti ve mesajında şu ifadelere yer verdi: “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişini idrak ettiğimiz bu mübarek geceye ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlid Kandili; merhamet, sabır ve kardeşlik gibi yüce değerleri yeniden hatırlamak için önemli bir vesiledir. Bu anlamlı gecede kalplerimizi kin ve nefret duygularından arındırarak sevgi ve hoşgörüyü hayatımıza hâkim kılmalıyız. Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin yeryüzünü kuşattığı bu gece vesilesiyle, dualarımızın kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizin pekişmesini diliyorum. Başta ülkemiz ve İslam âlemi olmak üzere tüm insanlığın barış, huzur ve mutluluğa kavuşmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” Başkan Muzaffer Bıyık, mesajının sonunda tüm Darıcalı hemşehrilerinin ve İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutladı.
(Erkan ERENLER)