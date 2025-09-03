Başkan Büyükgöz Uluslararası Tarım Kongresi’ne Katıldı

Yerel yönetimlerin tarımsal kalkınmadaki rolünü güçlendirmek ve sürdürülebilir tarım politikalarını desteklemek amacıyla tertip edilen kongrede, farklı ülkelerden ve şehirlerden gelen temsilciler görüşlerini paylaştı.

Başkan Büyükgöz kongreye ilişkin mesajında “Tarım, sadece gıda üretiminin değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın, istihdamın ve toplumsal refahın da temelidir. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği olarak bizler, yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluğunu ve katkısını artırmayı önemsiyoruz. Erzurum’da düzenlenen bu kongre, hem deneyimlerin paylaşılması hem de yeni iş birliklerinin geliştirilmesi adına çok kıymetli bir buluşma oldu. Bu önemli kongrenin ülkemiz, milletimiz ve özellikle çiftçilerimiz için yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.



(Erkan ERENLER)