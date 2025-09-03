Başkan Büyükgöz kongreye ilişkin mesajında “Tarım, sadece gıda üretiminin değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın, istihdamın ve toplumsal refahın da temelidir. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği olarak bizler, yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluğunu ve katkısını artırmayı önemsiyoruz. Erzurum’da düzenlenen bu kongre, hem deneyimlerin paylaşılması hem de yeni iş birliklerinin geliştirilmesi adına çok kıymetli bir buluşma oldu. Bu önemli kongrenin ülkemiz, milletimiz ve özellikle çiftçilerimiz için yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.
(Erkan ERENLER)
Başkan Büyükgöz Uluslararası Tarım Kongresi’ne Katıldı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Denetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin koordinasyonunda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Yerel Yönetimlerin Tarımsal Kalkınmadaki Rolü Kongresine katıldı.
