GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

41 Genç’te 10. Dönem Tamamlandı, 11. Dönem Başladı

Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik vizyon projelerinden biri olan 41 Genç Programında 10. dönem başarıyla tamamlanırken, yeni dönem heyecanı da aynı programda başladı. Düzenlenen törende, 10. dönem katılımcı öğrencileri sertifikalarını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün elinden aldı. Programda ayrıca 11. dönem öğrencileri de tanıtılarak iki dönem katılımcıları bir araya getirildi.

41 Genç'te 10. Dönem Tamamlandı, 11. Dönem Başladı

07 Ocak 2026 Çarşamba 09:52

 41 Genç Projesi’nin 10. dönemi, 21 Aralık 2024 tarihinde Gebze genelinde 22 farklı liseden seçilen 41 öğrenciyle başladı. Gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen program kapsamında öğrenciler, alanında uzman isimlerden nitelikli eğitimler aldı.

GTÜ’DE AKADEMİK EĞİTİMLER

Öğrenciler, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde üniversite hocaları tarafından verilen eğitimlere katıldı. Eğitim başlıkları arasında;

  • Depreme Karşı Dayanıklı Şehirler
  • Yapay Zekâ
  • Biyomühendislik
  • Nanoteknoloji
  • Uçak Mühendisliği
  • Siber Güvenlik

gibi güncel ve geleceğe yön veren konular yer aldı.

SEMİNERLER, PROJE YAZIMI VE SOSYAL ETKİNLİKLER

Program süresince projenin mentörlerinden Psikolojik Danışman Şehriban Uyumaz tarafından 8 farklı konu başlığında seminerler verildi. Bu seminerlerle eş zamanlı olarak öğrenciler, 8 hafta boyunca proje yazma eğitimi alarak kendi projelerini hazırladı. Süreç; kültür gezileri ve gençlik kampı ile tamamlanarak öğrencilerin sosyal gelişimine de katkı sağlandı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: “TOPLUMDA LİDERLERE İHİTİYAÇ VAR”

Sertifika töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“41 Genç Projesi ile amacımız; düşünen, üreten, sorgulayan ve geleceğe yön verebilen gençler yetiştirmek. Bizim gençlerimiz dijital köle olmamalı. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan onun üreticisi olmalı. Bizler dünyanın bu gidişatına sizlerle beraber itiraz ediyoruz. Bu ülkenin lider arayışına sizleri yetiştirmek istiyoruz. Çünkü toplumda liderlere ihtiyaç var. Bu nokta da 41 Genç Gebze’nin boşluğunu dolduracak. Sizler seçilmiş gençlerimizsiniz. Sizlere bu ülkenin ihtiyacı var. Yarın bu ülkenin yönetiminde sizler olacaksınız ve bu ülkenin yarınları sizlerin ellerinde” ifadelerini kullandı.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN CANLI YAYIN OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN CANLI YAYIN
TGRT'DE SARIKAMIŞ SAVAŞLARI TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR TGRT'DE SARIKAMIŞ SAVAŞLARI TARİHİ BELGESELİMİZ...
VALİLER KARARNAMESİ YAYINLANDI VALİLER KARARNAMESİ YAYINLANDI
Büyükşehir, 2025’te de evde bakım hizmetlerini kesintisiz sürdürdü; 1.834 kişiye 19.923 kez öz bakım hizmeti Büyükşehir, 2025’te de evde bakım hizmetlerini...
Büyükakın: “Daha güçlü hale gelmemizin yolu üretimden geçiyor” Büyükakın: “Daha güçlü hale gelmemizin yolu...
Çocuklar, Dünya Kuş Günü’nde doğayı keşfetti Çocuklar, Dünya Kuş Günü’nde doğayı keşfetti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN CANLI YAYIN
KOCAELİ DİLOVASININ DÜNYA MARKASI OSMANGAZI KÖPRÜSÜNDEN EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE DEVRİ ALEM TV VE...

Haberi Oku