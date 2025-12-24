5 tramvayın ilki raylara indi; Raylı sistem güçleniyor, ulaşım çağ atlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem yatırımları kent içi ulaşıma çağ atlatıyor. Yolcu sayısı her geçen gün artan sistemde araç filosu yenilenirken, hizmet kalitesi ve konfor da aynı oranda yükseliyor. Bu kapsamda satın alınan 5 tramvayın ilki Kocaeli’ye gelerek raylarla buluştu.

KOCAELİ’YE GELDİ, RAYLARA İNDİRİLDİ

Kocaeli’nin şehir içi ulaşımında en çok tercih edilen araçlardan biri olan tramvayın filosuna 5 yeni araç daha dahil edildi. Hafta sonu raylara indirilen ilk tramvay, yeni rengi ve modern tasarımıyla dikkat çekti. Her yeni araçla birlikte raylı sistemin konforu ve hizmet kalitesi artarken, kent genelindeki yolculuk sayısının da yükselmesi bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla raylı sistemin kentin dört bir yanına yayılması hedefleniyor.

KALAN 4 TRAMVAY 1 AY İÇİNDE TESLİM ALINACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak alımı gerçekleştirilen 5 adet tramvay aracının ilki geçtiğimiz hafta teslim alındı. Güncel teknolojik donanımlara sahip, kentin kültürüne uygun tasarlanan ve yüzde 70 oranında yerli üretim olan araçlar, yüzde 100 alçak tabanlı yapısıyla öne çıkıyor. İlk araç hafta sonu itibarıyla filoya dahil edilirken, kalan 4 aracın sevkiyatının bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

OTOMATİK KUPLÖRLE 2’Lİ ÇALIŞMA İMKÂNI

Yüzde 7 eğimi çıkabilme kabiliyetine sahip olan tramvay araçları 70 km/s tasarım hızına ulaşıyor. Otomatik kuplör sistemi sayesinde 2’li olarak çalışabilen araçlar, 5 modülden oluşan çift yönlü bir yapıya sahip. 33 metre uzunluğa ve 2,65 metre genişliğe sahip tramvaylarda 12 yolcu kapısı bulunuyor. Toplam yolcu kapasitesi 296 olan araçlarda 66 yolcu koltuğu yer alıyor.





(Erkan ERENLR)