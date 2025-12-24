GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

5 tramvayın ilki raylara indi; Raylı sistem güçleniyor, ulaşım çağ atlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem yatırımları kent içi ulaşıma çağ atlatıyor. Yolcu sayısı her geçen gün artan sistemde araç filosu yenilenirken, hizmet kalitesi ve konfor da aynı oranda yükseliyor. Bu kapsamda satın alınan 5 tramvayın ilki Kocaeli’ye gelerek raylarla buluştu.

5 tramvayın ilki raylara indi; Raylı sistem güçleniyor, ulaşım çağ atlıyor

24 Aralık 2025 Çarşamba 09:42

 KOCAELİ’YE GELDİ, RAYLARA İNDİRİLDİ

Kocaeli’nin şehir içi ulaşımında en çok tercih edilen araçlardan biri olan tramvayın filosuna 5 yeni araç daha dahil edildi. Hafta sonu raylara indirilen ilk tramvay, yeni rengi ve modern tasarımıyla dikkat çekti. Her yeni araçla birlikte raylı sistemin konforu ve hizmet kalitesi artarken, kent genelindeki yolculuk sayısının da yükselmesi bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla raylı sistemin kentin dört bir yanına yayılması hedefleniyor.

 

KALAN 4 TRAMVAY 1 AY İÇİNDE TESLİM ALINACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak alımı gerçekleştirilen 5 adet tramvay aracının ilki geçtiğimiz hafta teslim alındı. Güncel teknolojik donanımlara sahip, kentin kültürüne uygun tasarlanan ve yüzde 70 oranında yerli üretim olan araçlar, yüzde 100 alçak tabanlı yapısıyla öne çıkıyor. İlk araç hafta sonu itibarıyla filoya dahil edilirken, kalan 4 aracın sevkiyatının bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

 

OTOMATİK KUPLÖRLE 2’Lİ ÇALIŞMA İMKÂNI

Yüzde 7 eğimi çıkabilme kabiliyetine sahip olan tramvay araçları 70 km/s tasarım hızına ulaşıyor. Otomatik kuplör sistemi sayesinde 2’li olarak çalışabilen araçlar, 5 modülden oluşan çift yönlü bir yapıya sahip. 33 metre uzunluğa ve 2,65 metre genişliğe sahip tramvaylarda 12 yolcu kapısı bulunuyor. Toplam yolcu kapasitesi 296 olan araçlarda 66 yolcu koltuğu yer alıyor.


(Erkan ERENLR)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın: “Regaip Kandili yeni bir uyanışa vesile olsun” Büyükakın: “Regaip Kandili yeni bir uyanışa...
Büyükşehir’den “Afetlere Dirençli Toplum Şûrası ve Çalıştayı” Afetlere karşı güçlü bir Kocaeli Büyükşehir’den “Afetlere Dirençli Toplum Şûrası...
Kentbilim Lisansüstü Araştırma Programı’nın sonuçları açıklandı; Akademik hafıza Kocaeli’nin geleceğiyle birleşiyor Kentbilim Lisansüstü Araştırma Programı’nın...
Çocuk Görüşme Merkezi’nin Temeli Gebze’de Atıldı Çocuk Görüşme Merkezi’nin Temeli Gebze’de...
Büyükşehir’den ekranla büyüyen çocuklar için altın öneriler; “Ekranı yasaklamayalım, dengeli kullanalım” Büyükşehir’den ekranla büyüyen çocuklar için...
Ölçüm İşlerini Hızlandıran Sessiz Bir Yardımcı Lazer Metre Ölçüm İşlerini Hızlandıran Sessiz Bir Yardımcı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükakın: “Regaip Kandili yeni bir uyanışa...
Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,...

Haberi Oku