Afet ve dayanıklılık temasına Büyükşehir desteği

Kocaeli’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 2-6 yaş grubu öğrencilere eğitim veren özel bir anaokulu, ekim ayı boyunca “Afetler ve Dayanıklılık” teması kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen ambulans ziyareti, çocukların afet bilincini güçlendirirken, sağlık ekiplerinin önemini de erken yaşta kavramalarını sağladı.

SAĞLIK PERSONELİNDEN UYGULAMALI EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Nakil Ambulans Birimi, Kocaeli’de özel bir anaokulunda öğrenim gören minik öğrencilerle buluştu. Büyükşehir ekipleri, çocuklara ambulansı yakından tanıtarak acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini eğlenceli bir etkinlikle öğretti. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı paramedik hemşireler de, çocuklara ambulansın içini gezdirerek cihazları ve tıbbi malzemeleri tanıttı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte minikler, siren sesleriyle heyecan dolu anlar yaşadı. Paramedikler, acil durumlarda nasıl müdahale edildiğini anlatarak çocuklara temel bilgiler verdi.

“HEM ÖĞRENİYORLAR HEM FARKINDALIK KAZANIYORLAR”

Okul yönetimi, etkinliğin öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteğiyle çocuklarımız hem eğlenerek öğrendi hem de afet bilinci kazandı. Bu tür etkinlikler, geleceğe daha bilinçli bireyler yetiştirmek açısından büyük önem taşıyor” açıklamasında bulundu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN GELECEĞE YATIRIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda erken yaşta afet farkındalığı oluşturmak ve sağlık çalışanlarının görevlerini tanıtmak amacıyla eğitim kurumlarına yönelik bilgilendirici ziyaretlerini sürdürüyor. Büyükşehir, toplumun her kesiminde bilinç düzeyini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



(Emre KAHRAMAN)