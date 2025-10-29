banner1195
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner1203

Afet ve dayanıklılık temasına Büyükşehir desteği

Kocaeli’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 2-6 yaş grubu öğrencilere eğitim veren özel bir anaokulu, ekim ayı boyunca “Afetler ve Dayanıklılık” teması kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen ambulans ziyareti, çocukların afet bilincini güçlendirirken, sağlık ekiplerinin önemini de erken yaşta kavramalarını sağladı.

Afet ve dayanıklılık temasına Büyükşehir desteği

29 Ekim 2025 Çarşamba 09:45

 SAĞLIK PERSONELİNDEN UYGULAMALI EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Nakil Ambulans Birimi, Kocaeli’de özel bir anaokulunda öğrenim gören minik öğrencilerle buluştu. Büyükşehir ekipleri, çocuklara ambulansı yakından tanıtarak acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini eğlenceli bir etkinlikle öğretti. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı paramedik hemşireler de, çocuklara ambulansın içini gezdirerek cihazları ve tıbbi malzemeleri tanıttı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte minikler, siren sesleriyle heyecan dolu anlar yaşadı. Paramedikler, acil durumlarda nasıl müdahale edildiğini anlatarak çocuklara temel bilgiler verdi.

 

“HEM ÖĞRENİYORLAR HEM FARKINDALIK KAZANIYORLAR”

Okul yönetimi, etkinliğin öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteğiyle çocuklarımız hem eğlenerek öğrendi hem de afet bilinci kazandı. Bu tür etkinlikler, geleceğe daha bilinçli bireyler yetiştirmek açısından büyük önem taşıyor” açıklamasında bulundu.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN GELECEĞE YATIRIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda erken yaşta afet farkındalığı oluşturmak ve sağlık çalışanlarının görevlerini tanıtmak amacıyla eğitim kurumlarına yönelik bilgilendirici ziyaretlerini sürdürüyor. Büyükşehir, toplumun her kesiminde bilinç düzeyini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CUMHURİYETİN İLANINDA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ VE KOCAELİNİN ÖNEMİ CUMHURİYETİN İLANINDA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ...
1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı yüzde 85 tamam 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı yüzde 85 tamam
Büyükşehir, kahramanların ailelerini unutmuyor Büyükşehir, kahramanların ailelerini unutmuyor
Soğuk gecede Sındırgılılara Büyükşehir’den sıcak bir destek Soğuk gecede Sındırgılılara Büyükşehir’den...
Büyükşehir’in A Takımı “Çalı Canavarı” ile sahada Büyükşehir’in A Takımı “Çalı Canavarı”...
Alikahya alt geçit projesinde yeni ihale tamam Alikahya alt geçit projesinde yeni ihale tamam
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

CUMHURİYETİN İLANINDA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ...
Tarih bir milletin geçmişi değil geleceğidir tarih aynasına bakıp ders ve ibret alarak geleceğimizi bakmalı...

Haberi Oku