AİLE SEVGİSİ VE SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR

AİLE VE ÇOCUK DAVALARI KONUSUNDA ARAŞTIRMA BİLİMSEL YAPAN AV NECMİ ÖZEN GEBZE GAZETESİ CANLI YAYININDA AİLENİN ÖNEMİ VE SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR KONUSUNDA ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ YAPTIĞI ÇALIŞMAYI TBMM BAŞKANLIĞINA VERECEĞİNİ AÇIKLADI.

05 Ocak 2026 Pazartesi 10:02

 https://www.facebook.com/share/v/1Br3vFAvgM/?mibextid=wwXIfr

Aile yılı dolayısı ile araştırma yapıp konunun uzmanları ile belgesel tadında eğitici ve öğretici  söyleşiler yapmaya devam ediyoruz 
Bölgemlzin önemli avukatlarından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk baş danışmanı av Necmi Özen www.ailesevgisi.com web sayfasında yayınlanmak üzere özel söyleşi yaptık
Sn Necmi Özen ailenin önemi ve suça itilen çocuklarla ilgili yaptığı bilimsel araştırmayı ilk kez  devri alem belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahramana anlattı  bu konuda  yaptığı araştırma  ve çalışmanın özeti aile sevgisi web sayfasında yayınlanacak




(Ömer İLGEÇ)
