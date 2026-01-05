AİLE SEVGİSİ VE SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR

AİLE VE ÇOCUK DAVALARI KONUSUNDA ARAŞTIRMA BİLİMSEL YAPAN AV NECMİ ÖZEN GEBZE GAZETESİ CANLI YAYININDA AİLENİN ÖNEMİ VE SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR KONUSUNDA ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ YAPTIĞI ÇALIŞMAYI TBMM BAŞKANLIĞINA VERECEĞİNİ AÇIKLADI.





Aile yılı dolayısı ile araştırma yapıp konunun uzmanları ile belgesel tadında eğitici ve öğretici söyleşiler yapmaya devam ediyoruz

www.ailesevgisi.com Bölgemlzin önemli avukatlarından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk baş danışmanı av Necmi Özenweb sayfasında yayınlanmak üzere özel söyleşi yaptık