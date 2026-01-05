AİLE SEVGİSİ VE SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR

https://www.facebook.com/share/v/1Br3vFAvgM/?mibextid=wwXIfr
Aile yılı dolayısı ile araştırma yapıp konunun uzmanları ile belgesel tadında eğitici ve öğretici söyleşiler yapmaya devam ediyoruz
Bölgemlzin önemli avukatlarından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk baş danışmanı av Necmi Özen www.ailesevgisi.com web sayfasında yayınlanmak üzere özel söyleşi yaptık
Sn Necmi Özen ailenin önemi ve suça itilen çocuklarla ilgili yaptığı bilimsel araştırmayı ilk kez devri alem belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahramana anlattı bu konuda yaptığı araştırma ve çalışmanın özeti aile sevgisi web sayfasında yayınlanacak
(Ömer İLGEÇ)