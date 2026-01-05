GENEL:
AİLE VE ÇOCUKLARI EN İYİ AİLE SEVGİSİ KORUR

ULUSLARARASI SANAT VE KÜLTÜR İNSANI SN.NEDRET DEMİR İLE AİLE SEVGİ ALBÜMÜ ÜZERİNE BELGESEL SÖYLEŞİ

05 Ocak 2026 Pazartesi 09:51

 Uluslararası bir çok yayın mecrasında yayınlanan eserlere imza atan Kültür ve sanat insanı. Nedret   DEMİR  Aile  Sevgisi albümü ile ilgili  Devri alem tv ve Gebze gazetesi canlı yayınında önemli bilgiler verdi .


2025  aile yılını en iyi anlatan albüm olarak değerlendirilen albüm klip  olarak önümüzdeki günlerde  www.ailesevgisi.com web sayfasında kamuoyu ile paylaşılacak.
Uluslarası sanat ve kültür insanı Sn.Nedret DEMİR  ile yapılan  BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ büyük ilgi gördü  çok sayıda kişi izledi.




NEDRET DEMİR’İN 2026 YILI İLK ALBÜMÜ 

“SEVGİ HER DERDE DEVA”

“Sevgi”, hayatın en tatlı şarkısı; kalplerin ışığıdır kuşkusuz.
Unutmayalım! 
“Sevgi”, her şeyi mümkün kılar. 
Her derdin çaresi onda duruyor. 
O halde sevgiyi sınırsızca yayın. Dünyayı güzel kılın. 
O sizin elinizde.  


 “SEVGİ HER DERDE DEVA”adlı single albümüm 2026 yılında yayınlanan ilk albümüm olması nedeniyle benim için de bir başka anlam da taşıyor. 




Haydi sizde hesapsızca verin sevginizi. Kısmadan ve de kıskanmadan. Var mısınız?
Bu eserim  şimdi  dünyada tüm dijital müzik platformlarında (Amazon, Anghami, Apple Music, Joox, MediaNet, Boomplay, Deezer, Flo, Instagram/Facebook, Adaptr, YouTube Music, iHeartRadio, Claro Música, iTunes, Kuack Media, NetEase, Qobuz, Pandora, Saavn, Spotify, Tencent, Tidal and TikTok & other ByteDance @stores, ) yayına girdi.
Saygılarımla...

Eserin YouTube linki eklidir.
