Annelerin mutluluğu, Başkan Büyükakın’ın da mutluluğu oldu “Bizim için çıta, şehrin mutluluğudur”

İlham Veren Kadınlar Buluşması'nın beşincisi İzmit'te gerçekleştirildi. Başkan Büyükakın da kadınların coşkusuna ve heyecanına ortak oldu. Ortaya çıkan başarı ve mutluluk hikayelerine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Sizin mutluluğunuz, bizi de mutlu ediyor ve ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

KADINLARA İLHAM VERİYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye'de başka örneği olmayan projesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, Kocaeli kadınlarına sağlıklı bir yaşam için destek olurken, sağlığına kavuşan kadınlar da kente ilham veriyor. Proje kapsamında başlatılan İlham Veren Kadınlar Buluşması’nın beşincisi Seka Deniz Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başkan Vekili Berna Abiş, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile çok sayıda kadın katıldı. Salondaki coşku ve heyecan dikkat çekiciydi.

BAŞKAN’DAN MÜJDELER

Programda konuşan Başkan Büyükakın, salondaki atmosferden çok etkilendiğini vurguladı, “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı’nı iyi ki hayata geçirmişiz” dedi. Kadınların mutlu olması için daha çok merkeze ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Bu merkezlerimiz daha çok noktada olsun. Çünkü anlatılanları dinlediğimizde inanılmaz mutluluk tablolarıyla karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Sizler için eski Interteks Fuar Alanı’nda yeni Anne Şehir Merkezi yapıyoruz. Yine aynı bölgeye Lokomotif Çocuk Köyü yapıyoruz. Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Kadınların sosyal yaşam alanları güçlensin istiyoruz. Bunun yanında çocuklar da daha güçlü gelebilsin istiyoruz” ifadesini kullandı.

BİLİM TEMELLİ YAKLAŞIM

Başkan Büyükakın, yürütülen çalışmaların arkasında bilimsel ve uzman temelli bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak, amaçlarının bireyin hayatını iyileştirerek başlayan bir dönüşüm oluşturmak olduğunu ifade etti. Bu sürecin önce bireyi, ardından aileyi, çevreyi ve şehri etkilediğini hatırlatan Başkan Büyükakın, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında paylaşılan başarı hikayelerine atıfta bulundu ve şunları söyledi: “Hepsi de önemli başarı hikayeleri. İnanılmaz hikayeler.

TEK BAŞINA DEĞİL, BİRLİKTE

Bu süreç bireysel değil, birlikte mümkün olabilir. Bu noktada çevre ve dayanışma çok önemli. İşte ‘tek başına olmuyor’ tespiti bize bunun bir çevre içinde yapılması gerektiğini, başkalarına bakarak, başkalarının birbirini teşvik etmesi yoluyla yapılması gerektiğini bize gösterdi. Yalnız başınıza olsanız yapamayacaksınız. Bir yere yalnız başına gitmeniz gerekse gidemeyeceksiniz ama etrafınızda arkadaşlar varsa onlar sizi de teşvik edecek.”

KOCAELİ’NİN YÜKÜ HAFİFLİYOR

Program kapsamında elde edilen somut verilere de değinen Başkan Büyükakın, ortaya çıkan tabloyu şu rakamlarla paylaştı: “Şu ana kadar 28 ton kilo vermişsiniz. Yani Kocaeli’nin yükünü hafifletiyoruz. 54 bin paket margarine veda etmişsiniz. 420 bin adet küp şeker artık kullanılmamış. 40 binden fazla ekmek daha az tüketilmiş. 30 binden fazla paketli ürün artık tüketilmez olmuş. Attığınız adımların sayısı 1.2 milyar. Bu ne demek biliyor musunuz? Attığınız adımlarla dünyanın etrafını tam 30 kez dolaşmışsınız.”

TÜRKİYE’DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Bu başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Başkan Büyükakın, yürütülen çalışmaların bilimsel temellere dayandığını belirterek, “Bu programın Türkiye’de başka örneği yok. Türkiye’de sadece Kocaeli’de var. Bu programlara katılmak için başka illerden Kocaeli’ye geldiğini söyleyenler var. Sizleri dinledikçe iyi ki bu programı hayata geçirmişiz. Sizin mutluluğunuz, bizi de mutlu ediyor ve ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Çünkü biz inanıyoruz: İnsan mutlu olursa aile mutlu olur, aile mutlu olursa şehir mutlu olur. Yıllar önce hedefimizi belirlemiştik: Mutlu Şehir Kocaeli. Bizim için çıta, bu şehrin insanlarının mutlu olduğu noktadır” dedi.

HAYATLARININ DÖNÜM NOKTASI

Programda söz alan Anne Şehir Merkezi Akasya Üyesi Berna Gün, sağlık sorunları dolayısıyla yönlendirildiği Anne Şehir ile tanışmasının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu anlattı. Programa başladığında 102 kilo olduğunu belirten Gün, düzenli spor ve uzman destekleri sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak güçlendiğini ifade etti. Anne Şehir Merkezi Yasemin Üyesi Zeynep Ayşe Bozdemir, lise mezuniyetinin ardından yaşadığı sağlık sorunlarını Anne Şehir Programı ile aştığını vurguladı. KO-MEK Kuruçeşme Kursiyeri Melike Yüce ise KO-MEK ile tanışmasının hayatında yeni bir yol açtığını anlattı. Türk Mutfağı Aşçılık Kursu ile yeteneklerini mesleğe dönüştürdüğünü ifade eden Yüce, KO-MEK’in düzenlediği Marifet Yemek Festivali’nde birincilik elde ederek kendine olan güvenini pekiştirdiğini dile getirdi.





(Erkan ERENLER)