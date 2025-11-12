GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Antikkapı’nın lezzetleri Gebze Millet Bahçesi’nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş.’nin ilgi odağı markaları Antik Köfte Ekspres ve Taze Kruvasan&Kahve, Gebze Millet Bahçesi’nin şehirden uzak huzurlu atmosferinde hizmete başladı.

Antikkapı'nın lezzetleri Gebze Millet Bahçesi'nde

12 Kasım 2025 Çarşamba 09:32

 ANTİKKAPI’NIN BEĞENİLEN MARKALARI GEBZE’YE TAŞINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yapımını tamamladığı Gebze Millet Bahçesi, doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, Antikkapı A.Ş.’nin sevilen markaları Antik Köfte Ekspres ve Taze Kruvasan&Kahve ise buradaki hizmetine başladı. Böylece Gebze Millet Bahçesi, vatandaşlar için haftanın her günü ziyaret edilebilecek ideal bir sosyal yaşam alanına dönüştü.

 

ANTİK KÖFTE EKSPRES, GEBZE’YE LEZZET SUNUYOR

Antikkapı A.Ş.’nin Kocaeli’nin birçok noktasında büyük beğeni kazanan markası Antik Köfte, Gölcük Değirmendere’den sonra şimdi de Antik Köfte Ekspres konseptiyle lezzet ve kaliteyi Gebze Millet Bahçesi’ne taşıdı. Zengin menüsüyle kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş bir yelpazede lezzet sunan Antik Köfte Ekspres; ızgara köfte, sucuk, tavuk, hamburger gibi ana yemek çeşitlerinin yanı sıra salata, tatlı ve içecek alternatifleriyle her damak tadına hitap edecek.

 

MİLLET BAHÇESİ’NE YENİ MOLA NOKTASI

Gebze Millet Bahçesi’nde hizmet vermeye başlayan bir diğer Antikkapı markası Taze Kruvasan&Kahve; mis kokulu kruvasanları, taze tatlı çeşitleri ve özenle hazırlanmış kahve menüsüyle konuklara günün her anında lezzetli bir mola sunuyor. Ziyaretçiler, doğayla iç içe bu özel atmosferde hem dinlenme hem de keyifli sohbetlerin tadını çıkarırken, Gebze Millet Kütüphanesi’nde sessiz ve konforlu bir ortamda ders çalışan öğrenciler ise aynı zamanda lezzetli molalar verebiliyor.

 

GEBZE’DE NEFES ALDIRAN CAZİBE NOKTASI

Özenle hazırlanmış alanları ve kapsamlı menüsü ile hem ailelerin hem gençlerin keyifle tercih ettiği bir adres olan Gebze Millet Bahçesi, haftanın her günü Antik Köfte Ekspres şubesi ile 08.00-23.00 saatleri arasında; Taze şubesi ise 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ortadoğulu iş kadınlardan Moda Akademisi’ne övgü Ortadoğulu iş kadınlardan Moda Akademisi’ne övgü
Başkan Büyükakın; Kocaeli'de teknolojiye her zaman destek vereceğiz Başkan Büyükakın; Kocaeli'de teknolojiye her zaman...
İzmit Körfezi’ne akan derelere kapsamlı denetim İzmit Körfezi’ne akan derelere kapsamlı denetim
Ciğerimiz yanmıştı: Karamürsel’de yanan bölge 3 bin fidanla yeniden yeşerecek Ciğerimiz yanmıştı: Karamürsel’de yanan bölge...
Kocaeli Büyükşehir’den çağ atlatan dönüşüm; Büyük maçlarda yaşanan trafik karmaşası tarih oldu Kocaeli Büyükşehir’den çağ atlatan dönüşüm;...
Büyükşehir, doğanın kalbinde ara tatil etkinliklerine başlıyor; Ara tatil için adres Ormanya ve Kuzuyayla Büyükşehir, doğanın kalbinde ara tatil etkinliklerine...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ortadoğulu iş kadınlardan Moda Akademisi’ne...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) iş birliğiyle...

Haberi Oku