Başarı hikâyeleri Büyükşehir’in bu merkezinde yazılıyor; Gonca, 6 ayda 961 hayata dokundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’teki eski Vinsan Kampüsü’nde hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, açıldığı günden bu yana 961 özel gereksinimli bireye eğitim, gelişim ve toplumsal hayata katılım desteği sundu. Merkez, yalnızca çocuklara değil yetişkin bireylere de umut oluyor.

GONCA’DA ÇOK YÖNLÜ HİZMETLER

İzmit eski Vinsan Kampüsü’nde 9.609 metrekare alan üzerine kurulan ve 6.176 metrekare kapalı alana sahip olan merkez, yalnızca bir rehabilitasyon alanı değil, erken çocukluktan yetişkinliğe uzanan geniş bir yaş grubuna hitap eden bütüncül bir yaşam merkezi olarak hizmet veriyor. Yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede yüzlerce birey ve aileye ulaşan Gonca, sunduğu çok yönlü hizmetlerle kentte engelsiz yaşamın önemli merkezlerinden biri haline geldi.

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE 323 ÇOCUĞA DESTEK

Merkezde yürütülen erken çocukluk dönemi (0-6 yaş) programları kapsamında bugüne kadar 323 çocuk eğitim ve destek hizmetlerinden yararlandı. Hâlihazırda 287 çocuk, bireysel ve grup özel eğitim sınıfları ile duyu bütünleme alanlarında sürdürülen gelişim odaklı çalışmalarla eğitimlerine devam ediyor. Uygulanan erken müdahale programları çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklerken, ailelere yönelik bilgilendirme ve rehberlik hizmetleriyle ebeveynlerin sürece aktif katılımı sağlanıyor. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde hem çocuklar hem de aileleri gelişim yolculuklarını güçlü bir destekle sürdürüyor.

GONCA’DA BÜTÜNCÜL VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde farklı yaş gruplarından 381 bireye bireysel eğitim, grup eğitimi, duyu algı çalışmaları, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi, hidroterapi ile “Sporda Ben de Varım” kapsamında hareket eğitimleri sunuluyor. Bu çok disiplinli yapı, merkezde yürütülen çalışmaların ülke genelinde örnek bir model olmasını sağlıyor.

YETİŞKİN BİREYLERDE GONCA’DA HAYATA TUTUNUYOR

Merkez, yalnızca çocuklara değil yetişkin bireylere de umut oluyor. Açıldığı günden bu yana 257 yetişkin, mesleki ve sosyal beceri eğitimlerine katıldı. Barista, mutfak, reyon görevlisi ve servis elemanı gibi alanlarda verilen mesleki eğitimlerin yanı sıra kariyer planlama, mülakat teknikleri ve EKPSS hazırlık kursları ile bireylerin istihdama katılımı destekleniyor.

ATÖLYELERDE BİR HAYAT YEŞERİYOR

Kuaför atölyesinden barista ve mutfak atölyelerine, bahçecilikten sanat ve spor branşlarına kadar uzanan geniş yelpazedeki atölyeler, merkezin sosyal yaşamının merkezinde yer alıyor. Bireyler bu alanlarda yalnızca eğitim almakla kalmıyor, aynı zamanda özgüven kazanıyor, üretmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşıyor.

HİZMETLER SADECE BİREYİ DEĞİL, AİLEYİ DE KAPSIYOR

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sunulan hizmetler, yalnızca birey odaklı değil, aileyi merkeze alan güçlü bir sistemle yürütülüyor. Ebeveyn eğitimleri, kardeş destek programları ve “Engelsiz Diyalog Ofisi” aracılığıyla ailelerin talep ve ihtiyaçları anlık olarak değerlendirilerek çözüm üretiliyor.

GONCA, UMUDUN VE POTANSİYELİN ADI OLDU

Adını, açmayı bekleyen bir goncanın taşıdığı umuttan alan merkez; eğitim, destek ve sevgiyle bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Açıldığı günden bu yana yüzlerce çocuk, genç, yetişkin ve aileye dokunan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli’de engelsiz yaşamın güçlü simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.





(Erkan ERENLER)