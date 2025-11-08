Başkan Büyükakın, 10. Geoteknik Sempozyumu’nda mühendislere seslendi: Büyükşehir’i laboratuvar olarak kullanabilirsiniz

SEMPOZYUM İKİ GÜN SÜRECEK

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Kocaeli, Ankara ve Sakarya şubelerinin düzenlediği 10. Geoteknik Sempozyumu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. İki gün sürecek olan sempozyumun açılış programına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Berna Unutmaz ve oda üyeleri katıldı.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Sempozyumun açılış konuşmasını Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Başkanı Dr. Rasin Düzceer yaptı. Düzceer, “Bu sempozyumda, geoteknik mühendislerine ait güncel gelişmeleri ve konuları paylaşma fırsatı bulacağız. Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağımız sektörün sorunlarına dair görüş alışverişinde bulunacağımız verimli bir sempozyum olmasını diliyorum” dedi. Nusret Suna ise sempozyuma verdikleri destek için Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini sundu.

TÜM BİNALARI TARAYAN İLK BELEDİYE

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise konuşmasında, Marmara Depremi sonrası yapılan çalışmalara değindi. Başkan Büyükakın, “Her alanın kendine özgü bilgi disiplini vardır, ama bu disiplinlerin birbiriyle konuşabildiği noktada, doğru sonuca ulaşırız. Biz de tam bu anlayışla hareket ediyoruz. Bilimin, mühendisliğin ve yönetimin ortak aklını birleştirerek hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği için daha güvenli yapılar ve dirençli kentler inşa etmeye kararlıyız. Kocaeli’de mikro haritalama çalışmalarına başladık. Son olarak Gölcük’ü, Çayırova’yı bitirdik. Yakın zamanda bütün ilçeleri tamamlayacağız. Kentteki tüm binalarda deprem taramaları yaptık. Türkiye’de bunu ilk yapan belediye biziz” dedi.

BAŞİSKELE KAVŞAĞI ÖRNEĞİNİ VERDİ

Sempozyumda ele alınan geofoam teknolojisinin, yapımına başladıkları Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nde yoğun olarak kullanıldığını vurgulayan Başkan Büyükakın, böylece hem maliyet hem de zamandan kazandıklarını belirtti. Başkan Büyükakın, “Kavşağın bulunduğu noktanın zemini çok problemli. Ve iyileştirmek için üzerine yük getirdiğinizde ilave mühendislik sorunları yaratan bir zemin. Geofoam teknolojisinde kullanılan köpüklerle hem zemine ilave yük getirmedik hem de hafriyat kamyonlarının bölgeye girmesini engelledik. Bu, sizin uygulamanız açısından da yenilikçi bir teknoloji” ifadesini kullandı.

BÜYÜKAKIN: KAPIMIZ, SİZ MÜHENDİSLERE AÇIK

Başkan Büyükakın konuşmasının sonunda inşaat mühendislerine seslenerek şunları söyledi: “Samimiyetle ifade ediyorum ki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni bir laboratuvar olarak kullanabilirsiniz. Yenilikçi uygulamalar konusunda kapımız size açık. Oda başkanımıza o alanı tamamen açtık. Yaptığınız sempozyumun, bu konuların kurumsallaşmasına, kamu kurumlarının hafızasına kaydolmasına ve daha ileri de giderek yönetmelik haline getirilmesine vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”



(Emre KAHRAMAN)