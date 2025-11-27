Başkan Büyükakın, Ağrılılarla bir araya geldi

Kartepe Ağrılılar Derneği’nin konuğu olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Büyükakın, “Birliğiniz-beraberliğiniz yoksa o zaman geri kalan hiçbir şeyin kıymeti olmuyor” dedi.

DERNEK BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Ağrılılar Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Lütfi Akbalık ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan Başkan Büyükakın’a Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Serkan Ateş, Füsun Çengelköy ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Yalçınkaya ve Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Lütfi Akbalık, yaklaşık 7 ay önce kültürel ve sosyal değerlere sahip çıkmak ayrıca eğitsel-kültürel faaliyetlere destek sunmak için derneği kurduklarını belirtirken, kendilerine her türlü katkıyı veren Başkanlar Büyükakın ile Kocaman’a teşekkürlerini sundu.

BÜYÜKAKIN: GÖNÜL BAĞI HİSSEDİLİYOR

Kartepe Ağrılılar Derneği üyelerine sıcak karşılamadan dolayı teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Buradaki gönül bağını net bir şekilde hissediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz” dedi. Konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Belediye işleri mutlaka yapılır. Ancak, birliğiniz-beraberliğiniz yoksa o zaman geri kalan hiçbir şeyin kıymeti olmuyor. Bu milletin arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar ancak başaramayacaklar. Dünyada güç olmaktan bahsediyorsak, bu birliğimizden asla taviz vermemeliyiz” dedi.





(Emre KAHRAMAN)