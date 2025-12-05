Başkan Büyükakın: “Büyüklerimiz, şehrimizin hazineleridir”

DERNEK BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Düşkün ve Yaşlıları Koruma Derneği Başkanı Sevcan Tamer, yöneticiler ve üyeler ile bir araya geldi. Maide Restoran’da organize edilen ve katılımın yüksek olduğu programda Başkan Büyükakın, “Kentin yaşayan hazineleri” olarak gördüğü dernek üyeleri ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Büyükşehir çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, Dernek Başkanı Sevcan Tamer ve üyelerin talep ve önerilerini de dinledi. Sevcan Tamer, kendilerine her zaman değer veren ve çalışmalarına katkı sunan Büyükakın’a, dernek üyeleri adına teşekkür etti, “Başkanımız yeni projelerle bize daha rahat bir yaşam sunmak için çabalıyor” dedi.

AMACIMIZ ŞEHRİ GELECEĞE HAZIRLAMAK

Ömrünü bu kente hizmet ederek geçiren kıymetli büyüklerin her zaman yanında olmayı en büyük vazife kabul ettiklerini kaydeden Başkan Büyükakın ise konuşmasında, “Sizler yıllarca bu kentin gelişimi için çaba gösterdiniz. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum. Biz de bu kentin hizmetkarlarıyız. Şehri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için mücadele veriyoruz. Şunu sakın unutmayın. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Bundan şüpheniz olmasın. Sizler başımızın tacısınız” ifadesini kullandı.





(Erkan ERENLER)