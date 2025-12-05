GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın: “Büyüklerimiz, şehrimizin hazineleridir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kentin yaşayan hazineleri” olarak gördüğü yaşlılarla bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı programda konuşan Başkan Büyükakın, “Sizler başımızın tacısınız” dedi.

Başkan Büyükakın: 'Büyüklerimiz, şehrimizin hazineleridir”

05 Aralık 2025 Cuma 09:24

 DERNEK BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Düşkün ve Yaşlıları Koruma Derneği Başkanı Sevcan Tamer, yöneticiler ve üyeler ile bir araya geldi. Maide Restoran’da organize edilen ve katılımın yüksek olduğu programda Başkan Büyükakın, “Kentin yaşayan hazineleri” olarak gördüğü dernek üyeleri ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Büyükşehir çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, Dernek Başkanı Sevcan Tamer ve üyelerin talep ve önerilerini de dinledi. Sevcan Tamer, kendilerine her zaman değer veren ve çalışmalarına katkı sunan Büyükakın’a, dernek üyeleri adına teşekkür etti, “Başkanımız yeni projelerle bize daha rahat bir yaşam sunmak için çabalıyor” dedi.

 

AMACIMIZ ŞEHRİ GELECEĞE HAZIRLAMAK

Ömrünü bu kente hizmet ederek geçiren kıymetli büyüklerin her zaman yanında olmayı en büyük vazife kabul ettiklerini kaydeden Başkan Büyükakın ise konuşmasında, “Sizler yıllarca bu kentin gelişimi için çaba gösterdiniz. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum. Biz de bu kentin hizmetkarlarıyız. Şehri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için mücadele veriyoruz. Şunu sakın unutmayın. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Bundan şüpheniz olmasın. Sizler başımızın tacısınız” ifadesini kullandı.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Antikkapı'dan 5 Aralık'a özel ücretsiz Türk kahvesi ikramı; 40 yıl hatırı olan dostluklar Antikkapı'da tazeleniyor Antikkapı'dan 5 Aralık'a özel ücretsiz Türk kahvesi...
Sekapark’ta akıllı aydınlatma sistemi devreye alındı Sekapark’ta akıllı aydınlatma sistemi devreye...
Büyükşehir, mezarlıklarda titiz bir çalışma yürütüyor; Mezarlıklarda durmaksızın çalışmaya devam Büyükşehir, mezarlıklarda titiz bir çalışma...
Büyükakın: Mutlu kadın; mutlu aile, mutlu Kocaeli demektir Büyükakın: Mutlu kadın; mutlu aile, mutlu Kocaeli...
Büyükşehir’e bağlı Beyaz Kalpler ve Gonca güçlerini birleştirdi; Dayanışma güçlendirildi, üretim paylaşıldı Büyükşehir’e bağlı Beyaz Kalpler ve Gonca güçlerini...
Büyükşehir, engellilik farkındalığa ışık tutuyor Büyükşehir, engellilik farkındalığa ışık...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Antikkapı'dan 5 Aralık'a özel ücretsiz Türk...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde Taze...

Haberi Oku