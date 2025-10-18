Başkan Büyükakın: “Muhtarlarımız, halkın nefesidir, devletin kalbidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, halk ile devlet arasında köprü görevi gören muhtarların çok önemli bir meslek icra ettiğini vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Muhtarlık kurumunun tarihi geçmişine atıfta bulunan Başkan Büyükakın, “Bizim medeniyetimizde mahalle; bir ruhun, bir aidiyetin adıdır. Selçuklu’da ‘ihtiyar heyeti’ halkın sözcüsüydü, Osmanlı’da ‘kethüda’ adaletin kapısını aralayan bir rehberdi. Bugün ise bu görevi, mahallelerin güven kapısı olan muhtarlarımız sürdürüyor. Muhtarlarımız, her dönem mahallelerinde denge unsuru, vicdanın sesi olmuştur” dedi.

MUHTARLIK BİR GÖNÜL MESLEĞİDİR

Başkan Büyükakın, halk ile devlet arasında köprü görevi gören muhtarlarımızın çok önemli bir meslek icra ettiğini ve sosyal dayanışmanın öncüsü olduklarını belirterek, “Bir muhtar, mahallesindeki bir yetimin yüzünü güldürüyorsa, bir yaşlının kapısını çalıyorsa, bir komşuluk bağını onarıyorsa orada devletin sıcak eli vardır. Onlar; devleti gönüllerle, hizmeti kalplerle buluşturan bir gönül mesleğini icra ediyorlar” ifadesini kullandı.

MUHTAR, MAHALLESİNİN SESİDİR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim anlayışında muhtarların çok özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın şunları dile getirdi: “Biz yönetimde gücü öncelikle mahalleden alıyoruz. Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü diyalog, bu şehri daha yaşanabilir kılan en büyük sermayemizdir. Her muhtarımız, bizim için bir bilgi kaynağı, mahallesinin sesidir.

BİRLİKTE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kocaeli genelinde yürütülen her projenin planlama aşamasında muhtarlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Muhtarlarımız, şehrimizin kalbinde atan sesi, halkımızın en sahici temsilcisidir. Her birine şehrimize kattıkları emek, özveri ve samimiyet için teşekkür ediyorum. Birlikte üretecek, birlikte yönetecek, birlikte daha da büyüyeceğiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun.”



(Emre KAHRAMAN)