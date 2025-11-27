GENEL:
Başkan Büyükakın’a ziyaretçi akını

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent dinamikleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükakın bu kapsamda çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisini ağırladı.

Başkan Büyükakın'a ziyaretçi akını

27 Kasım 2025 Perşembe 09:33

 MAKAMI BOŞ KALMIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ziyaretçi akını. Genç Derinceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kocaeli Hayırseverler Derneği temsilcileri, Kocaeli Orta Anadolu İl Dernekleri Platformu Başkanı Erhan Bilgiç, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata, Kocaeli Kırşehirliler Derneği Başkanı Fatih Soylu, Kocaeli Niğdeliler Derneği Başkanı Cumali Bozok, Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, Kocaeli Eskişehirliler Derneği Başkanı Bülent Çevik, Kocaeli Kırıkkaleliler Derneği Başkanı Rıdvan Karadoğan, Kocaeli Çankırılılar Derneği Başkanı Recep Kaçmaz ve Kocaeli Kayserililer Derneği Başkan Vekili Mahmut Semerci, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti.

 

BÜYÜKAKIN: STK’LAR ÖNEMLİ YAPILAR

Başkan Büyükakın, Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek, Büyükşehir Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül ve beraberindeki heyeti de ağırladı. Başkan’ın son ziyaretçisi, Masterchef programında Kocaeli’yi gururla temsil eden, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Şefi Ayten Saner oldu. Ziyaretlerde, kenti kalkındıracak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Samimi, sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada dernek üyelerinin görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarının, toplumsal nabzı tutan önemli yapılar olduğunun altını çizdi.

 

KOCAELİ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak STK’larla yakın işbirliği içinde olmayı sürdüreceklerini de vurgulayan Başkan Büyükakın, “Projelerimizi hayata geçirirken, toplumun tüm kesimlerinin görüş ve taleplerini dikkate alıyoruz. Sivil toplum kuruluşları da sık sık bir araya geldiğimiz, ortak akıl ve istişare kültürünü canlı tuttuğumuz yapılar. Onların katkısı, kent adına çok önemli. Kocaeli için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


(Emre KAHRAMAN)

