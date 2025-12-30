Başkan Büyükakın’dan yeni yıl mesajı; “2026 vicdanın, insanlığın yılı olsun”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, karşılamaya hazırlandığımız 2026 yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükakın, her yeni yılın, neleri öncelediğimizi yeniden sorgulamamız gereken bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Bizim önceliğimiz de Kocaeli’deki insanların mutluluğudur. Bir şehirde insanlar mutlu değilse, yapılan hiçbir yatırım tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılmaz. Bir çocuğun kendini güvende hissetmediği, bir yaşlının yalnızlığa terk edildiği, bir ailenin geleceğe umutla bakamadığı yerde kalkınmadan söz edilemez. Biz, Kocaeli’yi insan mutluluğunu esas alan bir anlayışla yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.

“MENFAAT DÜZENİ VİCDANI AŞINDIRIYOR”

Kişisel çıkarların merkeze alındığı anlayışların toplumsal yapıyı zayıflattığını dile getiren Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Menfaat üzerine kurulan bir dünya, önce insanın vicdanını kirletir. Vicdan zayıfladığında merhamet azalır, adalet yara alır. İnsan başkasının acısına kayıtsız kaldığında, aslında kendi insanlığını yitirir. Biz, bu gidişata teslim olmayacağız. İnsanı dışlayan hiçbir düzeni normal kabul etmeyeceğiz.” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet anlayışının merkezinde insan onurunun yer aldığını vurgulayan Başkan Büyükakın, bilimi, teknolojiyi ve üretimi insanın huzuruyla birlikte ele aldıklarını söyleyerek şu noktalara değindi:

BELEDİYECİLİĞİMİZİN MERKEZİ: İNSAN ONURU

“İnsanı merkeze almayan hiçbir gelişmeyi gerçek ilerleme olarak görmüyoruz. 2026 yılı; vicdanın, hikmetin, insanlığın yılı olmak zorundadır. Gözyaşlarının kader olmadığı, acıların sıradanlaşmadığı, her insanın eşit onurla yaşadığı bir dünya mümkündür. Biz, Kocaeli’den yükselen dayanışma ruhuyla bunun peşindeyiz.

Yeni yıl, insanın yeniden insana emanet edildiği bir yıl olsun. Adaletin güçlendiği, merhametin çoğaldığı, mutluluğun hak kabul edildiği bir gelecek inşa edilsin. Bu inançla; yeni yılın dünyaya vicdan, ülkemize huzur, milletimize sağlık, bereket getirmesini diliyorum.”





(Erkan ERENLER)