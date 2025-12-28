GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın’ın gurur tablosu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi son 3 haftada 10 tramvay, 68 otobüs ve 42 iş makinesini hizmete aldı. Başkan Büyükakın, tamamen öz kaynaklarla alınan yeni araçların önünde verdiği pozu, “Miras değil alın teri” notu ile paylaştı.

Başkan Büyükakın'ın gurur tablosu!

28 Aralık 2025 Pazar 09:43

 TAMAMEN ÖZ KAYNAKLARLA ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan dev projelerle kenti kalkındırırken, diğer yandan vatandaşa daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendiriyor. Bu kapsamda, son 3 haftada yeni tramvaylar, otobüsler ve iş makineleri hizmete alındı. Üstelik bunların tamamı, belediyenin kendi öz kaynakları ile Kocaeli’ye kazandırıldı. Yeni araçların önünde poz veren ve bunları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Tahir Büyükakın, milletin kaynağını yine millet için harcadıklarını belirtti.

3 HAFTADA 3 HİZMETE ALIM TÖRENİ

Toplu taşımada yüzde 14 olan raylı sistem payını artırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık’ta düzenlediği törenle, 10 yeni tramvay aracını Kocaelililerin hizmetine sundu. Böylece kent genelindeki tramvay aracı sayısı 18’den 28’e yükseldi. 16 Aralık’ta ise 68 belediye otobüsü hizmete alındı. Çevre dostu, konforlu ve son model otobüsler ile birlikte filodaki otobüs sayısı 750’ye yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi son olarak bugün(26 Aralık), 42 yeni iş makinesini filosuna kattı. Yol bakımı, kar temizleme, asfalt yama ve hafriyat çalışmalarında kullanılacak yeni araçlar ile birlikte toplam iş makinesi sayısı 352’ye yükseldi.

BÜYÜKAKIN: MİRAS DEĞİL ALIN TERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyenin öz kaynakları ile alınan yeni araçların önünde poz vererek hem büyük bir gurur yaşadı hem de kente yaşattı. Söz konusu pozu “Miras değil alın teri” notu ile paylaşan Başkan Büyükakın, “Çalışıyoruz, alıyoruz. Milletimizin kaynağını yine milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çalışınca oluyor” ifadesini kullandı.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BOSNA HERSEKTE BLAGAY SARISALTUK TEKKESİ BOSNA HERSEKTE BLAGAY SARISALTUK TEKKESİ
BOSNA MOSTAR KÖPRÜSÜNDEN CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM BOSNA MOSTAR KÖPRÜSÜNDEN CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM
Güçlü Altyapı ile Sorunsuz Sunucu Yönetimi Güçlü Altyapı ile Sorunsuz Sunucu Yönetimi
Kar Uyarısının Ardından Gebze Belediyesi Sahada Kar Uyarısının Ardından Gebze Belediyesi Sahada
YEDEP 2026 proje teklif çağrısı yayımlandı YEDEP 2026 proje teklif çağrısı yayımlandı
Kocaeli heyeti, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kocaeli zirvesi Kocaeli heyeti, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

BOSNA HERSEKTE BLAGAY SARISALTUK TEKKESİ
SARISALTUK TÜRBESİNDEN BELGESEL TADINDA EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE DEVRİ ALEM TV CANLI YAYINDA

Haberi Oku