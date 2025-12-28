Başkan Büyükakın’ın gurur tablosu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi son 3 haftada 10 tramvay, 68 otobüs ve 42 iş makinesini hizmete aldı. Başkan Büyükakın, tamamen öz kaynaklarla alınan yeni araçların önünde verdiği pozu, “Miras değil alın teri” notu ile paylaştı.

TAMAMEN ÖZ KAYNAKLARLA ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan dev projelerle kenti kalkındırırken, diğer yandan vatandaşa daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendiriyor. Bu kapsamda, son 3 haftada yeni tramvaylar, otobüsler ve iş makineleri hizmete alındı. Üstelik bunların tamamı, belediyenin kendi öz kaynakları ile Kocaeli’ye kazandırıldı. Yeni araçların önünde poz veren ve bunları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Tahir Büyükakın, milletin kaynağını yine millet için harcadıklarını belirtti.

3 HAFTADA 3 HİZMETE ALIM TÖRENİ

Toplu taşımada yüzde 14 olan raylı sistem payını artırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık’ta düzenlediği törenle, 10 yeni tramvay aracını Kocaelililerin hizmetine sundu. Böylece kent genelindeki tramvay aracı sayısı 18’den 28’e yükseldi. 16 Aralık’ta ise 68 belediye otobüsü hizmete alındı. Çevre dostu, konforlu ve son model otobüsler ile birlikte filodaki otobüs sayısı 750’ye yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi son olarak bugün(26 Aralık), 42 yeni iş makinesini filosuna kattı. Yol bakımı, kar temizleme, asfalt yama ve hafriyat çalışmalarında kullanılacak yeni araçlar ile birlikte toplam iş makinesi sayısı 352’ye yükseldi.

BÜYÜKAKIN: MİRAS DEĞİL ALIN TERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyenin öz kaynakları ile alınan yeni araçların önünde poz vererek hem büyük bir gurur yaşadı hem de kente yaşattı. Söz konusu pozu “Miras değil alın teri” notu ile paylaşan Başkan Büyükakın, “Çalışıyoruz, alıyoruz. Milletimizin kaynağını yine milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çalışınca oluyor” ifadesini kullandı.





(Erkan ERENLER)