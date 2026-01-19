Başkan Büyükgöz Hafta Sonunu Beylikbağı’nda Geçirdi

Kan Bağışı Programına Katıldı
Başkan Büyükgöz, daha sonra Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği tarafından düzenlenen kan bağışı programına katıldı. Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken programda katılımcılarla sohbet eden Büyükgöz, Karadeniz’in yöresel lezzetlerinden kara lahana çorbasını vatandaşlara ikram etti.
Böylesine anlamlı bir organizasyona vesile olan dernek yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükgöz, kan bağışının hayat kurtaran önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
Çay Ocaklarında Vatandaşlarla Sohbet
Programının son bölümünde Sarı Cami bölgesindeki çay ocaklarını ziyaret eden Başkan Büyükgöz, bölge halkıyla bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet etti. Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükgöz, Beylikbağı Mahallesi’nin kendileri için her zaman ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.
Hafta sonunu mahalle sakinleriyle iç içe geçiren Başkan Büyükgöz’ün ziyaretleri, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.