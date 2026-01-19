banner1230
Başkan Büyükgöz Hafta Sonunu Beylikbağı’nda Geçirdi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hafta sonu programı kapsamında Beylikbağı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

19 Ocak 2026 Pazartesi 15:26

 Başkan Büyükgöz, günün ilk programına pazar sabahı Karadeniz Nur Camii’nde kıldığı sabah namazıyla başladı. Namazın ardından cami cemaatiyle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleriyle yakından ilgilenen Büyükgöz, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kan Bağışı Programına Katıldı

Başkan Büyükgöz, daha sonra Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği tarafından düzenlenen kan bağışı programına katıldı. Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken programda katılımcılarla sohbet eden Büyükgöz, Karadeniz’in yöresel lezzetlerinden kara lahana çorbasını vatandaşlara ikram etti.

Böylesine anlamlı bir organizasyona vesile olan dernek yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükgöz, kan bağışının hayat kurtaran önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Çay Ocaklarında Vatandaşlarla Sohbet

Programının son bölümünde Sarı Cami bölgesindeki çay ocaklarını ziyaret eden Başkan Büyükgöz, bölge halkıyla bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet etti. Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükgöz, Beylikbağı Mahallesi’nin kendileri için her zaman ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Hafta sonunu mahalle sakinleriyle iç içe geçiren Başkan Büyükgöz’ün ziyaretleri, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

