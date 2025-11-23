BAŞKAN BÜYÜKGÖZ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programında öğretmenlerle buluştu. Programa Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

ÖĞRETMENLİK, FEDAKÂRLIĞIN ZİRVE YAPTIĞI BİR MESLEKTİR

Kahvaltı programının açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, öğretmenliğin tarif edilemeyecek kadar değerli bir meslek olduğunu vurguladı. Pekgöz konuşmasında,

“24 Kasım günleri bizler için bir araya gelme günleri. Öğretmenlik mesleğini anlatmaya gerek yok; sözlerle ifade edilemeyecek kadar kıymetli bir meslek. Birçok mesleğin mimarı olan öğretmen arkadaşlarımız, sizlerin fedakârlıklarıyla yetişen nesiller bugün ülkemizin çeşitli alanlarında görev yapıyor. Öğretmenlik, fedakârlığın zirve yaptığı bir meslektir. Yaptığınız tüm çalışmalar ve fedakârlıklar için sizlere teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizin ve bu camiaya gönül veren tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum,” ifadelerini kullandı.

BİR NESLİN İMARI SİZLERİN ELİNDE

Program, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün konuşmasıyla devam etti. Başkan Büyükgöz konuşmasında,

“24 Kasım Öğretmenler Günü çok önemli bir gün. Sembol olarak ifade edilse de bir çocuğun hayatında anne ve babadan daha fazla rol alan öğretmenlerdir. Dolayısıyla bir neslin imarı sizlerin elinde olduğu için bu hizmetin tarifi mümkün değil. Çok ulvi bir göreviniz var. Bu milletin gelişmesinde, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında sizlerin emeği büyük. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ten günümüze kadar görev yapan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; hayatta olanlara sağlık ve sıhhat diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükgöz, Öğretmenler Günü’ne özel konuşmasının ardından belediyecilik hizmetleri hakkında da öğretmenlere bilgi verdi. Gebze Belediyesi olarak eğitime, çocuklara ve gençlere verdikleri önemin altını çizdi.

SİZLER BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ

Ardından konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, öğretmenliğin toplumun her kesimine dokunan, temel bir meslek olduğunun altını çizdi. Kaymakam Özyiğit konuşmasında,

“Değerli arkadaşlarım, öğretmen adı üzerinde toplumumuzun her kesimini öğretendir. Ancak artık rakibimiz çoğaldı. Eskiden aile, komşu, sokak sizlerin tamamlayıcısı durumundaydı; sizlerle birlikte çocuğun bilgisini, geleceğini şekillendirirdi. Fakat bugün bunların birçoğu geri planda kaldı. Şimdi çocuklarımızı sosyal medya üzerinden etkileyen, insanlığın kanını emen, insanlığın felaketine sebep olabilecek içerikler var. Sosyal medyanın elbette güzel yönleri var; bu tamamen onu nasıl kullandığımızla ilgili bir durum. Bu nedenle ülkenin ve nesillerimizin geleceği için sizler çok önemlisiniz. Sizler bizim için çok değerlisiniz, iyi ki varsınız. Hepinizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum,” ifadelerini kullandı.

Program protokol üyeleri ve öğretmenlerin toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.





(Erkan ERENLER)