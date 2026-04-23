Başkan Çiftçi’den 23 Nisan mesajı

Başkan Çiftçi’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 106. yıldönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutlayan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “

23 Nisan 1920, aziz milletimizin, bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan; sadece millî egemenliğimizin tescil edildiği bir tarih değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın değerini tüm dünyaya ilan ettiğimiz eşsiz bir gündür. Bu anlamlı günü çocuklara bayram olarak armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aslında geleceğin mimarının çocuklar olduğunu ortaya koymuş; onlara duyduğu güveni bir milletin

istikbaliyle

