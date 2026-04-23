Başkan Çiftçi’den 23 Nisan mesajı

“ÇOCUKLARIMIZ ÖNCELİĞİMİZDİR”
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” anlayışıyla şekillenen mücadele ruhu, bugün de yolumuza ışık tutmaya devam etmektedir. Bu anlayışın kurumsal temsili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tescili olarak geçmişten bugüne özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın en güçlü güvencesi olmuştur. Çayırova Belediyesi olarak çocuklarımızın çağın gereklilikleriyle donatılması, bilimle, eğitimle, manevi değerlerle ve sporla güçlendirilmesi en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
“EN GÜÇLÜ MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ”
Çocuklarımız; yalnızca yarının büyükleri değil, aynı zamanda bugünden geleceği inşa eden en kıymetli değerlerimizdir. Onların gözlerindeki umut, yüreklerindeki heyecan ve zihinlerindeki hayaller; bizlere yön veren en güçlü motivasyon kaynağıdır. Bizler de bu bilinçle; çocuklarımızın daha güçlü, daha donanımlı ve daha mutlu bir geleceğe ulaşması için, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Çayırova hedefiyle çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”