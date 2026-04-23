banner1301
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi’den 23 Nisan mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Nisan 2026 Perşembe 13:47

Başkan Çiftçi’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 106. yıldönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutlayan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “23 Nisan 1920, aziz milletimizin, bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan; sadece millî egemenliğimizin tescil edildiği bir tarih değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın değerini tüm dünyaya ilan ettiğimiz eşsiz bir gündür. Bu anlamlı günü çocuklara bayram olarak armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aslında geleceğin mimarının çocuklar olduğunu ortaya koymuş; onlara duyduğu güveni bir milletin istikbaliyle bütünleştirmiştir.

“ÇOCUKLARIMIZ ÖNCELİĞİMİZDİR”

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” anlayışıyla şekillenen mücadele ruhu, bugün de yolumuza ışık tutmaya devam etmektedir. Bu anlayışın kurumsal temsili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tescili olarak geçmişten bugüne özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın en güçlü güvencesi olmuştur. Çayırova Belediyesi olarak çocuklarımızın çağın gereklilikleriyle donatılması, bilimle, eğitimle, manevi değerlerle ve sporla güçlendirilmesi en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

“EN GÜÇLÜ MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ”

Çocuklarımız; yalnızca yarının büyükleri değil, aynı zamanda bugünden geleceği inşa eden en kıymetli değerlerimizdir. Onların gözlerindeki umut, yüreklerindeki heyecan ve zihinlerindeki hayaller; bizlere yön veren en güçlü motivasyon kaynağıdır. Bizler de bu bilinçle; çocuklarımızın daha güçlü, daha donanımlı ve daha mutlu bir geleceğe ulaşması için, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Çayırova hedefiyle çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

