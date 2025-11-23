GENEL:
Başkan Çiftçi’den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, ‘Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım” dedi.

23 Kasım 2025 Pazar 11:08

 Eğitime büyük önem veren ve bu bağlamda Çayırova’ya birçok proje kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, öğretmenliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Öğretmenlik çok saygın ve kutsal bir meslektir. Eğitim-öğretim kurumlarının en büyük yükünü çeken, ülkemizin geleceği olan yavrularımızı emanet ettiğimiz öğretmenler, çocuklarımızı geleceğe daha güzel bir şekilde hazırlamak adına büyük bir gayret ve özveri sarf etmektedir. Öğretmenlerimiz, bilgiye ulaşmanın yolunu gösteren, sadece ders anlatan değil; aynı zamanda düşünmeyi, araştırmayı, sorgulamayı öğreten rehberlerdir. Onlar, toplumumuzun kaderini değiştiren, yarınlarımızı şekillendiren gerçek kahramanlardır.

 

“ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM”

Ülkemizin yarınlarını oluşturacak çocuklarımızı yetiştiren ve geliştiren öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ anlayışıyla, çocuklarımız için özveriyle çaba sarf eden öğretmenlerimize gayretleri için teşekkür ediyoruz. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”


(Emre KAHRAMAN)

Anahtar Kelimeler
