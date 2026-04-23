banner1301
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 23 NİSAN MESAJI

Çocuklarımız geleceğimizin en güçlü teminatıdır.

23 Nisan 2026 Perşembe 13:44

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda çocukların daha güçlü, donanımlı ve mutlu bir geleceğe hazırlanması için Darıca’da çocuklara yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda milli egemenliğin ve çocuklara duyulan güvenin en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

23 NİSAN ÇOCUKLARA OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİDİR

Başkan Muzaffer Bıyık mesajında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan; milletimizin iradesinin tecelli ettiği tarihi bir gün olmasının yanında, çocuklarımıza duyduğumuz güvenin ve onlara emanet ettiğimiz yarınlarımızın en anlamlı göstergesidir. Güçlü bir Türkiye’nin temeli; iyi eğitim almış, özgüveni yüksek, değerlerine bağlı ve geleceğe umutla bakan çocuklarımızla mümkündür.” Darıca Belediyesi olarak çocukların daha nitelikli ortamlarda yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Bıyık, ilçeye kazandırılan parklar, spor alanları, kütüphaneler, kültür merkezleri, çocuk etkinlik alanları ve eğitim destek programlarıyla çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti. Kitap fuarları, çocuk atölyeleri ve kültürel etkinliklerle çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklendiğini vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Mutlu çocukların yaşadığı bir şehir, güçlü bir geleceğin en sağlam teminatıdır” dedi.

Başkan Muzaffer Bıyık, mesajının sonunda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli egemenlik mücadelesine katkı sunan tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, başta Darıcalı çocuklar olmak üzere tüm çocukların bayramını kutladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

