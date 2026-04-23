GENEL:
Başkan Sezer: "23 Nisan Tarihimizin Önemli Bir Dönüm Noktasıdır"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Sezer:

23 Nisan 2026 Perşembe 14:19

Başkan Sezer mesajında: “Aziz milletimizin istiklâl mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, dünya uluslarına örnek olmuştur. 23 Nisan 1920, tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olması iradesi de TBMM’nin açılışı ile resmiyet kazanmıştır.

 

“GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARA ARMAĞAN”

TBMM’nin İlk Meclis Başkanı Cumhuriyetimizin Kurucusu Gâzi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı, geleceğimizin teminatı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan; dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklarımız şanlı tarihimizden aldıkları ilhamla, devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacaklar, dünyaya barış ve adaletin hâkim olmasına çalışacaklardır.

 

“TÜRK DEVLETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR”

TBMM’nin açılışının 106. yılında; başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gâzi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle; aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
DİLOVASI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU: TÖRENLER YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ DİLOVASI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU: TÖRENLER YOĞUN...
Gebze PPF Kaplama Hizmetlerine İlgi Artıyor: Araç Sahipleri Boya Koruma Çözümlerine Yöneliyor Gebze PPF Kaplama Hizmetlerine İlgi Artıyor: Araç...
Kocaeli’de yönetim bir günlüğüne çocuklara geçti Kocaeli’de yönetim bir günlüğüne çocuklara...
Başkan Çiftçi’den 23 Nisan mesajı Başkan Çiftçi’den 23 Nisan mesajı
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 23 NİSAN MESAJI BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN 23 NİSAN MESAJI
Başkan Kocaman’dan 23 Nisan Mesajı Başkan Kocaman’dan 23 Nisan Mesajı
DİLOVASI’NDA 23 NİSAN COŞKUSU: TÖRENLER...
Resmi tören kaymakamlık alanında başladı.

Haberi Oku