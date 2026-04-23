Başkan Sezer:

“GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARA ARMAĞAN”
TBMM’nin İlk Meclis Başkanı Cumhuriyetimizin Kurucusu Gâzi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı, geleceğimizin teminatı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan; dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklarımız şanlı tarihimizden aldıkları ilhamla, devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacaklar, dünyaya barış ve adaletin hâkim olmasına çalışacaklardır.
“TÜRK DEVLETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR”
TBMM’nin açılışının 106. yılında; başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gâzi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle; aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.