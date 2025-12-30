GENEL:
Beyaza bürünen doğada kızıl geyik sürprizi

Kocaeli'de "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında doğaya bırakılan geyikler, kar yağışının etkili olduğu Kartepe'de görüntülendi.

30 Aralık 2025 Salı 17:21

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Ormanya'da yetiştirilen kızıl geyiklerin doğal yaşam alanlarına adaptasyon süreci başarıyla devam ediyor. Samanlı Dağları'ndaki popülasyonu artırmak amacıyla 19 Eylül 2024'te salınan 10 kızıl geyiğin ardından, bu yıl iki aşamalı gerçekleştirilen salımla 15 geyik daha ekosisteme kazandırıldı. 
 Bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda görüntülenen geyikler, kartpostallık manzaralar oluşturdu.  
 Zaman zaman Kartepe ve Başiskele ilçelerinde yerleşim yerlerine yakın bölgelere inerek yiyecek arayan geyikler, vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına da yansıyor. 
 Doğaya salınmadan önce kapsamlı sağlık taramasından geçirilen geyikler, GPS tasmalar ve fotokapanlarla izleniyor. Ekipler, bu sayede hayvanların hareket alanlarını, davranışlarını ve beslenme alışkanlıklarını kayıt altına alıyor. 


