BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Bolunun Gazetecilik ve BELGESELCİLİK hayatımda çok önemli yeri var. Boluyu ilk kez gazetecilik hayatımın miladı olan Trabzon'dan İstanbul’a gelirken 1976 yılı Eylül ayının son günlerinde otöbüsün camından görmüş çok etkilenmiştim. Gazeteci ve belgeselci olarak Boluya gitmiştim. Yarım asırlık gazetecilik hayatımda 1998 tarihinde. Şehzadeler Şehri Bolu belgeseli çekmiştim. Çektiğimiz belgeseller halen bir çok tv kanalında yayınlanıyor.

18 Ocak 2026 Pazar 10:06

https://www.facebook.com/share/v/14W4yWhegW7/?mibextid=wwXIfr

TGRT'DE BOLU VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZİN 02. BÖLÜMÜ YAYINLANIYOR. 



https://www.facebook.com/share/v/14MERRzTwTC/?mibextid=wwXIfr

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com vakfı kültür hizmeti olarak dünyanın bir çok ülkesinde çektiğimiz  devri alem belgesel Tv programımız Her gün bir çok  tv kanalında yayınlanmaya devam ediyor 
An itibari ile   18 OCAK 2026 bu gün  2003 tarihinde  çektiğimiz. BOLU DA VAKIFLAR  MEDENİYETİ  TARİHİ    BELGESELİMİZİN 2. BÖLÜMÜ YAYINLANIYOR 




  DEVRİ ALEM  BELGESEL PROGRAMIMIZ TGRT BELGESEL TV DE 13 YILDIR  YAYINLANIYOR 

13 yıldır Her gün TGRT belgesel  tv de  sabah  08 öğleyin 13. ve gece 03 de yayınlanan  devri alem  belgeselin programlarımızı  internet den izleyebilir  kitaplarımızı www.ismailkahraman.net den indirip  okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle  paylaşabilirsiniz

  DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMLARIMIZ


İKTAV BELGESEL YAYINCILIK BELGESELLERİMİZ


  KİTAP YURDU DEVRİ ALEM YAYINLARI

