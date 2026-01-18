BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Bolunun Gazetecilik ve BELGESELCİLİK hayatımda çok önemli yeri var. Boluyu ilk kez gazetecilik hayatımın miladı olan Trabzon'dan İstanbul’a gelirken 1976 yılı Eylül ayının son günlerinde otöbüsün camından görmüş çok etkilenmiştim. Gazeteci ve belgeselci olarak Boluya gitmiştim. Yarım asırlık gazetecilik hayatımda 1998 tarihinde. Şehzadeler Şehri Bolu belgeseli çekmiştim. Çektiğimiz belgeseller halen bir çok tv kanalında yayınlanıyor.





TGRT'DE BOLU VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZİN 02. BÖLÜMÜ YAYINLANIYOR.













İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com vakfı kültür hizmeti olarak dünyanın bir çok ülkesinde çektiğimiz devri alem belgesel Tv programımız Her gün bir çok tv kanalında yayınlanmaya devam ediyor

An itibari ile 18 OCAK 2026 bu gün 2003 tarihinde çektiğimiz. BOLU DA VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZİN 2. BÖLÜMÜ YAYINLANIYOR

















DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMIMIZ TGRT BELGESEL TV DE 13 YILDIR YAYINLANIYOR





13 yıldır Her gün TGRT belgesel tv de sabah 08 öğleyin 13. ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgeselin programlarımızı internet den izleyebilir kitaplarımızı www.ismailkahraman.net den indirip okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz





DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMLARIMIZ









İKTAV BELGESEL YAYINCILIK BELGESELLERİMİZ









KİTAP YURDU DEVRİ ALEM YAYINLARI