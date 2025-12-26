GENEL:
BOSNA HERSEK'İN BAŞKENTİ SARAYOVADA KANDİL COŞKUSU VE EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE VAKIF MEDENİYETİ

Balkanlar Tuna boyları Rumeli toprakları Adriyatik sahilleri gönül coğrafyamız ve Evladı Fatiha’n olarak bilinir.

26 Aralık 2025 Cuma 09:47

 Yarım asırlık gazetecilik hayatımda  bu coğrafyanın bende çoknayrı yeri ve önemi vardı Evladı Fatiha’n diyarına ilk kez 1992 yılı Haziran ayında Gebze belediyesi Kültür sanat ekibi ile gitmiş Bulgaristan ve Makedonya’da araştırma yapıp belgesel çekmiştim. 

Bosna Hersek ve Sarayova'ya ilk kez 2004 yılında Gebzeli bir grup iş adamı ile gelmiş Sarayova Başçarşı Mostar Blagay tekkesi Poçitel  Trovnik Dirina vadisin de belgesel çekmiş tarih ve kültür araştırmaları yapmıştım bu tarihte çektiğimiz belgesel halen bir çok tv kanalında yayınlanıyor. 




Bir çok kez geldiğim gönül coğrafyamız Bosna ve Sarayovadayım 24 ve 31 Aralık 2025 tarihinde Koşukavak Tur ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi işbirliği ile Evliya çelebinin izinde  Bosna’da vakıf medeniyeti tarihi belgeseli çekeceğiz 25 Aralık akşamı  SARAYOVADA Gazi Hüsrev bey camisinde kandil coşkusu yaşadım gençlerin büyük ilgi gösterdiği cami de bosnalı imam Ranazan bey ile belgesel söyleşi yaptım.


BOSNADAN KANDİL TEBRİK MESAJI

BOSNA HERSEKDEN SARAY OVADAN GAZİ HÜSREV BEY VAKFI CAMİ VE KÜLLİYESİNDEN  TÜM İSLAM ALEMİNİN REGAİP KABDİLİNİ  TEBRİK EDİYORUM.





 ULUSLARARASI  SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİNDEN  TARİHİ HİZMET 

Üniversitenin ev sahipliğinde yürütülen örnek bir hizmetle “ Evliya Çelebi'nin İzinde
Bosna-Hersek'te Osmanlı Vakıf Medeniyeti “ Eserleri gezilebiliyor.

“Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna-Hersek’te Osmanlı Eserleri Projesi” Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından yürütülmektedir. Sürekli güncellenmekte olan bu proje, Bosna-Hersek’in daha az ziyaret edilen şehirlerini tanıtarak turistler için alternatif güzergâhlar oluşturmayı hedeflemektedir. Güzergâhlara verilen isimler buralardan kısmen de olsa geçmiş ya da bir bağı olan tarihî kişiliklerden ilham alınarak verilmişti “ ( Kaynak https://www.evliyaninizindebosna.com/ )
Bu önemli ve örnek alınacak tarih ve kültür  projesini yürüten  Uluslararası Saraybosna  ünüversitesi  kurucusu ve değerli vakıf insanı Hasan Topaloğlu  Rektör  ve Rektör  yardımcısı Yasir ve Balkan medya  Kayhan Gül ve projeyi büyük özveri ile yürüten kültür ve sanat insanı Bayram beyin şahsında  emeği geçen herkese teşekkür ediyor  tüm arkadaşlarım ve takipçilerimize Bayram beyin  rehberliğinde  evliya ÇELEBİNİN izinde  Bosna’daki  vakıf medeniyeti eserleri gezmeye davet ediyorum



  ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİNDEN VAKIFLAR TARİHİMİZE IŞIK TUTUP BELGE BIRAKAN ÖRNEK PROJE 

Evliya  Çelebi'nin İzinde: Bosna Hersek'teki Osmanlı Eserleri Projesi Saraybosna'da Başladı

“Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna Hersek'teki Osmanlı Eserleri Projesi” Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) kampüsünde resmen tanıtıldı. IUS Balkan Araştırmaları Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Bosna Hersek Büyükelçiliği'nin öncülük ettiği girişim, bölgenin zengin Osmanlı mirasını vurgulayarak Bosna Hersek'te kültür turizmini ve ekonomik kalkınmayı geliştirmeyi amaçlıyor.

Lansman etkinliği, aralarında Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye'nin BH Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ve IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Proje, Bosna Hersek'in Osmanlı eserleri ve tarihi açısından zengin, az bilinen bölgelerine odaklanarak, özellikle Türk ziyaretçiler için alternatif turizm rotaları oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bu sayede daha fazla Türk turisti Bosna Hersek'e çekmeyi ve onları alışılagelmiş turistik noktaların ötesindeki bölgeleri keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, daha az ziyaret edilen bu bölgelerin yerel ekonomilerini artan turizm yoluyla güçlendirmeyi amaçlıyor.

Osmanlı dönemine ait eserlerden oluşan geniş bir koleksiyon ve Bosna Hersek'in doğal güzelliklerine ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere projenin ayrıntılarına www.evliyaninizindebosna.com adresindeki resmi web sitesinden ulaşılabilir.

Projenin başarısı, aralarında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosna Hersek İslam Toplumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi'nin (BİGMEV) de bulunduğu birçok kilit kuruluşun ortak çabalarıyla desteklenmiştir. Bu kuruluşlar projenin uygulanması ve yaygınlaştırılması için önemli destek sağlamışlardır.  
