BOSNA HERSEK'İN BAŞKENTİ SARAYOVADA KANDİL COŞKUSU VE EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE VAKIF MEDENİYETİ

Yarım asırlık gazetecilik hayatımda bu coğrafyanın bende çoknayrı yeri ve önemi vardı Evladı Fatiha’n diyarına ilk kez 1992 yılı Haziran ayında Gebze belediyesi Kültür sanat ekibi ile gitmiş Bulgaristan ve Makedonya’da araştırma yapıp belgesel çekmiştim.





Bosna Hersek ve Sarayova'ya ilk kez 2004 yılında Gebzeli bir grup iş adamı ile gelmiş Sarayova Başçarşı Mostar Blagay tekkesi Poçitel Trovnik Dirina vadisin de belgesel çekmiş tarih ve kültür araştırmaları yapmıştım bu tarihte çektiğimiz belgesel halen bir çok tv kanalında yayınlanıyor.













Bir çok kez geldiğim gönül coğrafyamız Bosna ve Sarayovadayım 24 ve 31 Aralık 2025 tarihinde Koşukavak Tur ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi işbirliği ile Evliya çelebinin izinde Bosna'da vakıf medeniyeti tarihi belgeseli çekeceğiz 25 Aralık akşamı SARAYOVADA Gazi Hüsrev bey camisinde kandil coşkusu yaşadım gençlerin büyük ilgi gösterdiği cami de bosnalı imam Ranazan bey ile belgesel söyleşi yaptım.









BOSNADAN KANDİL TEBRİK MESAJI





BOSNA HERSEKDEN SARAY OVADAN GAZİ HÜSREV BEY VAKFI CAMİ VE KÜLLİYESİNDEN TÜM İSLAM ALEMİNİN REGAİP KABDİLİNİ TEBRİK EDİYORUM.















ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİNDEN TARİHİ HİZMET





Üniversitenin ev sahipliğinde yürütülen örnek bir hizmetle “ Evliya Çelebi'nin İzinde

Bosna-Hersek'te Osmanlı Vakıf Medeniyeti “ Eserleri gezilebiliyor.





“Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna-Hersek’te Osmanlı Eserleri Projesi” Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından yürütülmektedir. Sürekli güncellenmekte olan bu proje, Bosna-Hersek’in daha az ziyaret edilen şehirlerini tanıtarak turistler için alternatif güzergâhlar oluşturmayı hedeflemektedir. Güzergâhlara verilen isimler buralardan kısmen de olsa geçmiş ya da bir bağı olan tarihî kişiliklerden ilham alınarak verilmişti “ ( Kaynak https://www.evliyaninizindebosna.com/ )

Bu önemli ve örnek alınacak tarih ve kültür projesini yürüten Uluslararası Saraybosna ünüversitesi kurucusu ve değerli vakıf insanı Hasan Topaloğlu Rektör ve Rektör yardımcısı Yasir ve Balkan medya Kayhan Gül ve projeyi büyük özveri ile yürüten kültür ve sanat insanı Bayram beyin şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyor tüm arkadaşlarım ve takipçilerimize Bayram beyin rehberliğinde evliya ÇELEBİNİN izinde Bosna’daki vakıf medeniyeti eserleri gezmeye davet ediyorum









ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİNDEN VAKIFLAR TARİHİMİZE IŞIK TUTUP BELGE BIRAKAN ÖRNEK PROJE





Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna Hersek'teki Osmanlı Eserleri Projesi Saraybosna'da Başladı





“Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna Hersek'teki Osmanlı Eserleri Projesi” Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) kampüsünde resmen tanıtıldı. IUS Balkan Araştırmaları Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Bosna Hersek Büyükelçiliği'nin öncülük ettiği girişim, bölgenin zengin Osmanlı mirasını vurgulayarak Bosna Hersek'te kültür turizmini ve ekonomik kalkınmayı geliştirmeyi amaçlıyor.





Lansman etkinliği, aralarında Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye'nin BH Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ve IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleşti.





Proje, Bosna Hersek'in Osmanlı eserleri ve tarihi açısından zengin, az bilinen bölgelerine odaklanarak, özellikle Türk ziyaretçiler için alternatif turizm rotaları oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bu sayede daha fazla Türk turisti Bosna Hersek'e çekmeyi ve onları alışılagelmiş turistik noktaların ötesindeki bölgeleri keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, daha az ziyaret edilen bu bölgelerin yerel ekonomilerini artan turizm yoluyla güçlendirmeyi amaçlıyor.





Osmanlı dönemine ait eserlerden oluşan geniş bir koleksiyon ve Bosna Hersek'in doğal güzelliklerine ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere projenin ayrıntılarına www.evliyaninizindebosna.com adresindeki resmi web sitesinden ulaşılabilir.



