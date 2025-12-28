GENEL:
BOSNA HERSEKTE BLAGAY SARISALTUK TEKKESİ

BOSNA HERSEKTE BLAGAY SARISALTUK TEKKESİ

28 Aralık 2025 Pazar 09:59

https://www.facebook.com/share/v/16Mszwynwb/?mibextid=wwXIfr


24-31 Aralık 2025 tarihilerinde Evliya Çelebinin izinde belgesel çekmek üzere gittiğim Bosna'da belgesel çekimi sırasında yaptığım canlı yayınları da siz değerli arkadaş ve takipçilerimiz ile paylaşmaya devam ediyorum.
2004 den günümüze  Bosna’da da gazetecilik ve BELGESELCİLİK  hatıralarımı  belgesel tadında paylaşıyorum

    BLAGAY TEKKESİNDEN CANLI YAYIN 

2004 TARİHİNDE İLK KEZ BELGESEL ÇEKİMİ YAPTIĞIMIZ BLAGAY TEKKESİ SARISALTUK HZ. İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU 




Bosna’yı gezerken  Osmanlıyı görür ve yaşarsınız.

İşte bir başka Osmanlı yurdu. Yine Mostar yolu üzerinde karşımıza çıkıyor. Burası bir Tekke. Bulagay Tekkesi. Sarp kayalar, kayaların altından çıkıp gürül gürül akan sular ve asude bir tekke. Buraya gelip bu güzellikleri yerinde yaşamak gerek. Osmanlı fethedeceği yerlere önceden iyi eğitim görmüş sevgi dolu Alperenleri göndermiş. Buralarda tekkeler kurmuşlar. Gittikleri yerlere sevgiyi ve İslamiyeti götürmüşler. Böylece bölge insanları kendi istekleriyle müslüman olmuş. Osmanlı ordusu Saraybosna’ya geldiğinde buradaki halk onları çiçeklerle karşılamış. Çünkü maddi fetihten önce manevi fetih gerçekleşmiş ve Alperenler halkın gönlünü fethetmişlerdi. İşte bu alp erenler tekkesi o günlerin anısına günümüze kadar gelebilmiş.
 
  * Balkanları Türk İslam yurdu yapan Alperenler...
 
 Mostar yakınlarındaki  Bulagay Sarı Saltuk tekkesi'nin muhteşem manzarası ve tekkenin yanındaki yüksek dağların altından çıkan nehir gerçekten görülmeye değer.Balkanları Türk İslam yurdu haline getiren Alp erenlerin yaptığı hizmetler bugün bile araştırma konusu. Sarı saltuk adı ile tarihimize geçen Alp erenlerin bugün Rumeli bölgesinde 7 yerde türbesi bulunuyor. Bu türbelerden birisi Balagay tekkesi. Araştırmacılar bu mağaranın içinde, kayıkla, 20 metre kadar ilerleyebilmiş. Daha ötesi yok! Suyun nereden geldiği belli değil!
Sarı saltuk türbe ve tekkesinin sadece müslümanlar tarafından değil birçok milletten ve hatta devlet yöneticileri tarafından ziyaret edildiğini öğreniyoruz. Rehberimiz tekkenin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından da ziyaret edildiğini söylüyor. İngiltere veliaht prensi Prens Charles tarafından da ziyaret edilmiş. Prens Charles tekkeye hayran kalmış ve tekkenin mistik havası karşısında adeta büyülenmiş.
 

  * Bulagay tekkesine giriyoruz.
 
Burası bodrumuyla birlikte üç katlı, (L) planlı ahşap bir yapı. Zemin katında, yazılı ve sesli yayınlar ve hediyelik eşyalar satılıyor. Tekke'nin ikinci katındaki balkondan Bulagay nehrinin muhteşem manzarasını seyrediyoruz.Bulagay nehrinin çıktığı yerden kana kana su içip  dağların altından çağlayarak akan  nehirden abdest alıp iki rekaat namaz kılıp  Sarı Saltuk Hz türbesinde dua edip ayrılıyoruz. 
Mostar bizi bekliyor. İyice yaklaşıyoruz… ve işte giriyoruz Mostar şehrine. Bir başka Osmanlı kentine ulaşmanın yecanını yaşıyoruz.
